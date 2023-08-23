В Россию прекратят поставлять препарат «Зепатир» для больных гепатитом С. У него нет аналогов

«Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом „Зепатир“, связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе — российского. Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», — подчеркнули в министерстве.