В Россию прекратят поставлять препарат «Зепатир» для больных гепатитом С. У него нет аналогов

Американская компания MSD остановит поставки в Россию медицинского препарата «Зепатир» — одного из самых популярных лекарств для пациентов с гепатитом С. Об этом сообщил «Коммерсант».
На закупку «Зепатира» тратилось в год более 1 млрд рублей. Применение этого препарата считается одной из самых доступных схем лечения. Аналогов «Зепатиру» на российском рынке нет, хотя в стране есть другие лекарства.
«Зепатир» (гразопревир и элбасвир) используют для лечения гепатита С первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых. В первом полугодии 2023 года на долю этого препарата в схемах лечения, по данным «Здравресурса», приходилось 19%.
При этом курс лечения «Зепатиром» обходился государству в 240 тыс. рублей — это относительно немного по сравнению с другими лекарствами. В других случаях стоимость лечения начинается от 370 тыс. рублей.
По словам представителей Минздрава, в России в данный момент разрабатывают аналоги «Зепатира». До 2030 года препарат защищен в России патентом. Вместе с тем у отечественной компании «Р-Фарм» есть запас лекарства, которого хвтит до 2025 года, заявили в ведомстве.
«Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом „Зепатир“, связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе — российского. Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», — подчеркнули в министерстве.