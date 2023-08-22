Реклама
Новости

Вышел официальный тизер-трейлер «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Виктория Шанина
Сегодня в 21:58

Netflix показал официальный тизер-трейлер нового фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна». Стриминговая платформа назвала картину «эпическим научно-фантастическим событием, над созданием которого работали десятилетия».

Картина вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Она расскажет историю о группе солдат, которая состоит из повстанцев, крестьян и сирот войны, объединенных желанием отомстить и спасти свой дом. Они сталкиваются с угрозой в лице армии тирана Балисария.

Главной героиней стала Кора — загадочная незнакомка, которая и собирает новую команду героев. Она становится главной надеждой мирной колонии на выживание перед жестокой армией.

Фильм будет разделен на две части. Первая, с подзаголовком «Дитя огня», выйдет на Netflix 22 декабря 2023 года, а вторая («Дарующий шрамы») — в апреле 2024-го.

Главную роль сыграла София Бутелла («Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка»). Также в фильме снялись Энтони Хопкинс, Чарли Ханнам, Джимон Хунсу и другие.

Снайдер выступает одновременно режиссером, сценаристом и одним из продюсеров картины. За сценарий также отвечают Курт Йонстад и Шей Хаттен.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Акира КуросаваДжордж ЛукасСофия БутеллаЭнтони ХопкинсЧарли Ханнам
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»