Вышел официальный тизер-трейлер «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Картина вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Она расскажет историю о группе солдат, которая состоит из повстанцев, крестьян и сирот войны, объединенных желанием отомстить и спасти свой дом. Они сталкиваются с угрозой в лице армии тирана Балисария.
Главной героиней стала Кора — загадочная незнакомка, которая и собирает новую команду героев. Она становится главной надеждой мирной колонии на выживание перед жестокой армией.
Фильм будет разделен на две части. Первая, с подзаголовком «Дитя огня», выйдет на Netflix 22 декабря 2023 года, а вторая («Дарующий шрамы») — в апреле 2024-го.
Главную роль сыграла София Бутелла («Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка»). Также в фильме снялись Энтони Хопкинс, Чарли Ханнам, Джимон Хунсу и другие.
Снайдер выступает одновременно режиссером, сценаристом и одним из продюсеров картины. За сценарий также отвечают Курт Йонстад и Шей Хаттен.