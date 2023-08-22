Реклама
Новости

The Weeknd установил рекорд по продажам билетов на стадион «Уэмбли»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:14

Концерт The Weeknd на лондонском стадионе «Уэмбли» посетили 87 тыс. зрителей — это рекорд площадки. Об этом в инстаграме* объявили организаторы концерта «Live Nation UK».

Рекордный концерт прошел 18 августа в рамках тура «After Hours til Dawn». В общей сложности турне The Weeknd посетило более 1,6 млн человек, пишет Hypebeast.

Это не первый рекорд артиста в Лондоне. В июле он побил рекорд посещаемости London Stadium: на концерт пришли 160 тыс. зрителей за два дня.

Выступление на «Уэмбли» завершило европейскую часть тура. Далее The Weeknd отправится в Австралию, Новую Зеландию и страны Латинской Америки.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

расскажите друзьям
люди
Эйбeл Тесфайе
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»