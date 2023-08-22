«Жизни россиян тоже важны»: Ларс фон Триер обратился к Зеленскому, Путину и Фредериксен в соцсетях

Датский режиссер Ларс фон Триер («Дом, который построил Джек», «Нимфоманка») оставил в своем инстаграме* послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе России Владимиру Путину и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.
«Господину Зеленскому, господину Путину и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера с влюбленным видом позировала в кабине одной из самых страшных машин убийств современности, улыбаясь до ушей): „Жизни россиян тоже важны“», — написал фон Триер.
Говоря о Фредериксен, режиссер имеет в виду новость о том, что премьер-министр вместе с Зеленским накануне сфотографировалась в кабине американского истребителя F-16. Дания планирует поставить Украине 19 таких самолетов.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.