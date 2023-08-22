Реклама
Новости

«Жизни россиян тоже важны»: Ларс фон Триер обратился к Зеленскому, Путину и Фредериксен в соцсетях

Виктория Шанина
Сегодня в 19:14

Датский режиссер Ларс фон Триер («Дом, который построил Джек», «Нимфоманка») оставил в своем инстаграме* послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе России Владимиру Путину и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.

«Господину Зеленскому, господину Путину и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера с влюбленным видом позировала в кабине одной из самых страшных машин убийств современности, улыбаясь до ушей): „Жизни россиян тоже важны“», — написал фон Триер.

Говоря о Фредериксен, режиссер имеет в виду новость о том, что премьер-министр вместе с Зеленским накануне сфотографировалась в кабине американского истребителя F-16. Дания планирует поставить Украине 19 таких самолетов.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

расскажите друзьям
люди
Владимир ПутинЛарс фон ТриерВладимир Зеленский
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»