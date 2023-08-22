«Жизни россиян тоже важны»: Ларс фон Триер обратился к Зеленскому, Путину и Фредериксен в соцсетях

«Господину Зеленскому, господину Путину и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера с влюбленным видом позировала в кабине одной из самых страшных машин убийств современности, улыбаясь до ушей): „Жизни россиян тоже важны“», — написал фон Триер.