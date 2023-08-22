Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Ему было 80 лет

Музыкант умер после продолжительной болезни. По словам менеджера певца Данило Манкузо, в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось. Перед своей кончиной он был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане.
Тото Кутуньо родился в Тоскане 7 июля 1943 года. Он с детства проявлял талант к музыке, подростком участвовал в музыкальных конкурсах и выступал с группами.
В 19 лет он создал собственный коллектив Toto e Tati. Позднее артист участвовал в группе Albatros, писал музыку для Джо Дассена и Мирей Матье, а потом стал выступать сольно.
В 1980 году он выиграл конкурс в Сан-Ремо, а в 1990-м — «Евровидение». Кутуньо выпустил более 15 альбомов.