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Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Ему было 80 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:26

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщило информагентство ANSA.

Музыкант умер после продолжительной болезни. По словам менеджера певца Данило Манкузо, в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось. Перед своей кончиной он был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане.

Тото Кутуньо родился в Тоскане 7 июля 1943 года. Он с детства проявлял талант к музыке, подростком участвовал в музыкальных конкурсах и выступал с группами.

В 19 лет он создал собственный коллектив Toto e Tati. Позднее артист участвовал в группе Albatros, писал музыку для Джо Дассена и Мирей Матье, а потом стал выступать сольно.

В 1980 году он выиграл конкурс в Сан-Ремо, а в 1990-м — «Евровидение». Кутуньо выпустил более 15 альбомов.

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Тото КутуньоДжо Дассен
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