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Вышел трейлер сериала «Все еще впереди» — комедии о страдающих бессонницей

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:57

Apple TV+ опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Все еще впереди» («Still Up»). Его премьера состоится 22 сентября.

Сюжет рассказывает о лучших друзьях Лизе и Дэнни, которых одолевает бессонница. «Я не спала около двух месяцев», — уточняет в ролике девушка. Они постоянно на связи и ничего не скрывают друг от друга, кроме чувств. Авторы проекта описывают его как «почти романтическую комедию».

Главные роли в сериале исполняют Антония Томас («Отбросы») и Крейг Робертс («Субмарина»). В актерский состав также вошли Блейк Харрисон, Лоис Чимимба, Люк Фетерстон, Кэти Мерфи, Энцо Сквиллино-мл. и другие.

Режиссером «Все еще впереди» стал лауреат премий BAFTA и «Эмми» Фил Кларк. Сценарий написал Брайс Харт. Всего в сериале будет восемь эпизодов. Серии будут выходить каждую пятницу до 27 октября.

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Антония ТомасКрейг РобертсКэти Мерфи
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