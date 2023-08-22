Apple TV+ опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Все еще впереди» («Still Up»). Его премьера состоится 22 сентября.
Сюжет рассказывает о лучших друзьях Лизе и Дэнни, которых одолевает бессонница. «Я не спала около двух месяцев», — уточняет в ролике девушка. Они постоянно на связи и ничего не скрывают друг от друга, кроме чувств. Авторы проекта описывают его как «почти романтическую комедию».
Главные роли в сериале исполняют Антония Томас («Отбросы») и Крейг Робертс («Субмарина»). В актерский состав также вошли Блейк Харрисон, Лоис Чимимба, Люк Фетерстон, Кэти Мерфи, Энцо Сквиллино-мл. и другие.
Режиссером «Все еще впереди» стал лауреат премий BAFTA и «Эмми» Фил Кларк. Сценарий написал Брайс Харт. Всего в сериале будет восемь эпизодов. Серии будут выходить каждую пятницу до 27 октября.