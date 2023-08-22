Сюжет рассказывает о лучших друзьях Лизе и Дэнни, которых одолевает бессонница. «Я не спала около двух месяцев», — уточняет в ролике девушка. Они постоянно на связи и ничего не скрывают друг от друга, кроме чувств. Авторы проекта описывают его как «почти романтическую комедию».