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Антоха МС и Favlav: фестиваль «Антон тут рядом» объявил полный лайнап

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:11

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом», который пройдет 23 августа в Петербурге, на территории «Севкабель Порта», объявил полный лайнап и программу. Приобрести билеты на мероприятие можно на «Афише».

На фестивале будет две сцены: «Антон тут рядом х Тинькофф» и «Саунд». На первой выступят Макодзеба, «Наадя», Тося Чайкина, Сироткин, Zoloto, а также Антоха MC и Аня Чиповская, которые сыграют совместно с инклюзивным оркестром «Тут рядом». А на второй — Petite Météorite, Хмыров, «Сестры», «Хадн Дадн», Kedr Livanskiy, Favlav, а также эмбиент-эксперимент «Смешали чувства» и Паша Артемьев.

В оркестр и эмбиент-эксперимент входят музыканты с расстройствами аутистического спектра и сотрудники фонда, многие из них не являются профессиональными музыкантами. В основе их творчества лежат музыкальные эксперименты на стыке рока, джаза, авангарда и эмбиента.

На фестивале гостей также будут ждать лекции и активности от яхт-клуба «Сила ветра», зеленой мастерской PlantBüro, пивоварни AF Brew, комьюнити любителей пинг-понга Easy Ping Pong Club и команды «Подписных изданий».

Фонд «Антон тут рядом» соберет «команду доступности» и организует различные инструменты поддержки на фестивале для гостей с разными опытом и возможностями. Например, все выступления артистов будут переводиться на русский жестовой язык, для гостей будут предоставлены шумоподавляющие наушники и беруши. В 17.00 пройдут экскурсии по фестивалю для глухих и незрячих.

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Аня Чиповская
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