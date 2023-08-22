Антоха МС и Favlav: фестиваль «Антон тут рядом» объявил полный лайнап

На фестивале будет две сцены: «Антон тут рядом х Тинькофф» и «Саунд». На первой выступят Макодзеба, «Наадя», Тося Чайкина, Сироткин, Zoloto, а также Антоха MC и Аня Чиповская, которые сыграют совместно с инклюзивным оркестром «Тут рядом». А на второй — Petite Météorite, Хмыров, «Сестры», «Хадн Дадн», Kedr Livanskiy, Favlav, а также эмбиент-эксперимент «Смешали чувства» и Паша Артемьев.