Дельфин выступит на «VK Музыка Summer Stage» 2 сентября

2 сентября на «VK Музыка Summer Stage» состоится выступление Дельфина, рассказали «Афише Daily» представители музыканта.
На сцене он представит не только яркие хиты, но и материал нового альбома «Прощай оружие». Кроме этого, организаторы разработали уникальный дизайн сценического пространства специально для его концерта. Первую партию билетов уже можно найти в продаже на «Афише».
Андрей Лысиков стал настоящим крестным отцом отечественной инди-музыки. Успешно начав карьеру в начале девяностых годов в составе эпатажных рэп-групп «Мальчишник» и «Дубовый Гаайъ», артист вскоре сместил фокус с «грязного рэпа» на идеально попавший в нерв времени агрессивный, но лиричный хип-хоп, что на долгое время обеспечило Дельфину место в хит-парадах радиостанций и телеканалов.
«Не останавливаясь на достигнутом, музыкант до сих пор продолжает эксперименты со звуком и словом, с каждым релизом все более упрочивая свой статус легенды независимой музыки», — пишут представители артиста.