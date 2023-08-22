Локальный андеграунд и экстренное взросление: смотрим трейлер «Года рождения» с Юрой Борисовым

«Мечтатель Филипп настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска — давно распавшейся буйной панк-группой „Яичный свет“, что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Все меняется, когда Филипп влюбляется в Марину. Но, хотя на горизонте маячит взрослая семейная жизнь, он никак не может отказаться от своих панк-фантазий», — говорится в описании под роликом.