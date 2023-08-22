Локальный андеграунд и экстренное взросление: смотрим трейлер «Года рождения» с Юрой Борисовым

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» выпустил официальный тизер-трейлер фильма «Год рождения». В главных ролях Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов.
Главным героем картины стал парень по имени Филипп из вымышленного Металлогорска. Он увлечен андеграундной культурой своего города и мечтает рассказать о ней всем. А когда он узнает, что его девушка беременна, Филиппу приходится экстренно повзрослеть за девять месяцев.
«Мечтатель Филипп настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска — давно распавшейся буйной панк-группой „Яичный свет“, что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Все меняется, когда Филипп влюбляется в Марину. Но, хотя на горизонте маячит взрослая семейная жизнь, он никак не может отказаться от своих панк-фантазий», — говорится в описании под роликом.
Фильм снимали в Мурманске. Оператор Давид Хайзников пояснил: «В Мурманске очень низкое небо, оно в любую погоду имеет много слоев, а это играет роль для картины».
Режиссером «Года рождения» выступил Михаил Местецкий (сценарист «Легенды № 17», режиссер «Тряпичного союза», «Одной исторической ошибки»). Премьера запланирована на 9 ноября 2023 года.