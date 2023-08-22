Участница «Пацанок» поцеловала девушку в каньоне в Дагестане. На них жалуются в Генпрокуратуру

Участница шоу «Пацанки» Лаурита Карпова устроила фотосессию с девушкой в свадебном платье в Сулакском каньоне в Дагестане. Это возмутило местных жителей, а депутат Госдумы пожаловался на них в Генпрокуратуру.
Первым об истории написал телеграм-канал Baza в понедельник. По его информации, Карповой якобы сделали предложение в Сулакском каньоне, этот момент сняла местный фотограф. Часть снимков опубликовал телеграм-канал «Дагестанские известия», на одном их них девушки целуются в губы.
Фотосессия возмутила местных жителей. Сообщается, что в адрес девушек и фотографа посыпались оскорбления, а также началась травля.
Карпова закрыла свой аккаунт в инстаграме*, а также удалила изображения из каньона. В комментарии Baza Лаурита рассказала, что на самом деле это была обычная фотосессия и никакого предложения не было, а с девушкой они якобы даже не встречаются.
Тем же вечером жалобу в Генпрокуратуру на фотографии девушек написал депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев.
«Однополые браки в России запрещены, как и реклама/пропаганда ЛГБТ. Уже подготовил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и МВД России на предмет проверки и персонализации участников провокации в Дагестане», — написал депутат в своем телеграм-канале.
«Напомню, что я являлся одним из соавторов законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Хорошо, что законопроект был принят. Время показать его в деле», — добавил он.
Позже он сообщил, что фотосессию проверит МВД Дагестана на предмет пропаганды нетрадиционных отношений (статья 6.21 КоАП РФ). «Вне зависимости, где конкретно сейчас находятся обе гражданки, должна быть неотвратимость наказания по закону», — считает Хамзаев.
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