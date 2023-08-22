«Стальную хватку» с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом покажут в России

«Атмосфера кино» покажет в России фильм студии A24 «Стальная хватка» (The Iron Claw). Премьера состоится 4 января 2024 года, сообщает «Кинопоиск».
Лента рассказывает реальную историю династии Фон Эрих, оказавшей влияние на развитие рестлинга в США с 1960-х годов и по сей день. В частности, фильм посвящен жизни Керри Фон Эриха, выигравшего за свою карьеру 40 титулов.
В 1986 году спортсмен попал в аварию на мотоцикле, в результате которой потерял ногу. Трагедия не остановила его карьеру рестлера. Свой последний чемпионский пояс он выиграл в 1992 году, скрывая свое увечье от публики. В том же году Керри развелся с женой, а в феврале 1993 году покончил с собой из‑за проблем с наркотиками и ряда арестов.
В фильме снялись Зак Эфрон, Харрис Дикинсон, Холт МакКаллани, Джереми Аллен Уайт, Мора Тирни и Лили Джеймс. Режиссером и сценаристом выступил Шон Дуркин («Гнездо»), а консультантом по рестлингу — Чаво Герерро младший.