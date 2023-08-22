«Стальную хватку» с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом покажут в России

В 1986 году спортсмен попал в аварию на мотоцикле, в результате которой потерял ногу. Трагедия не остановила его карьеру рестлера. Свой последний чемпионский пояс он выиграл в 1992 году, скрывая свое увечье от публики. В том же году Керри развелся с женой, а в феврале 1993 году покончил с собой из‑за проблем с наркотиками и ряда арестов.