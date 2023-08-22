Реклама
Новости

«Стальную хватку» с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом покажут в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:25

«Атмосфера кино» покажет в России фильм студии A24 «Стальная хватка» (The Iron Claw). Премьера состоится 4 января 2024 года, сообщает «Кинопоиск».

Лента рассказывает реальную историю династии Фон Эрих, оказавшей влияние на развитие рестлинга в США с 1960-х годов и по сей день. В частности, фильм посвящен жизни Керри Фон Эриха, выигравшего за свою карьеру 40 титулов.

© Изображение: A24

В 1986 году спортсмен попал в аварию на мотоцикле, в результате которой потерял ногу. Трагедия не остановила его карьеру рестлера. Свой последний чемпионский пояс он выиграл в 1992 году, скрывая свое увечье от публики. В том же году Керри развелся с женой, а в феврале 1993 году покончил с собой из‑за проблем с наркотиками и ряда арестов.

В фильме снялись Зак Эфрон, Харрис Дикинсон, Холт МакКаллани, Джереми Аллен Уайт, Мора Тирни и Лили Джеймс. Режиссером и сценаристом выступил Шон Дуркин («Гнездо»), а консультантом по рестлингу — Чаво Герерро младший.

расскажите друзьям
люди
Джереми УайтЗак ЭфронШон Дуркин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»