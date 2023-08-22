Моргенштерн*: «Простите меня, мне не нравится в Америке, скучаю по родине»

Моргенштерн рассказал, что не хочет писать музыку для американского рынка, и пообещал вернуться к песням на русском. На это рэпера натолкнул опыт сотрудничества с американскими коллегами, в частности с Rich the Kid.
В видео «Горький опыт работы с Америкой и провал фита» (доступно на его канале на ютубе) Алишер рассказал, что приобрел куплет Rich the Kid для совместной песни с Onative, артистом своего лейбла Bugatti Music. Однако американец неоднократно нарушал условия контракта и сорвал съемки клипа, для завершения работы над роликом его заменил дублер.
Моргенштерн говорит, что некоторые рэперы требуют за куплет по 300–500 тыс. долларов. По его словам, цена сотрудничества с Rich the Kid была «рядом», но не стал раскрывать сумму. Три года назад в интервью американец говорил, что его фит стоит 120 тыс. долларов.
Rich the Kid был выбран потому, что его музыка нравилась как Моргенштерну, так и продюсеру Bugatti Music Ашеру Арабачяну. Они рассказывают, что рэпер прислал куплет спустя 4 часа после получения аванса. Идея снять на нее клип пришла, когда они узнали, что Rich выступает в Дубае.
На съемку американец опоздал, вспоминает Алишер, а получив деньги, потерял к ней интерес. Проведя на площадке лишь 40 минут, он отправился на концерт, после которого покинул клуб и не возвращался к артистам.
«У тебя тоже было такое ощущение разбитой надежды, как будто ты прикоснулся к американской мечте?» — делится впечатлениями Ашер. «А получается, наступил в говно», — добавил режиссер Александр Романов.
Далее Алишер передает, что Rich the Kid нарушил условия договора о поддержке трека и публикации сторис в инстаграме**. Моргенштерну пришлось «воевать» с американцем ради уже оговоренных постов, а тот читал его сообщения и не отвечал. В итоге ему удалось добиться лишь одной публикации, хотя американец обещал сделать две.
Кроме этого, Моргенштерн рассказал, что Rich the Kid требовал на съемку дизайнерскую одежду. Команда артиста приобрела для него несколько поддельных вещей, в том числе кроссовки Prada за цену примерно в 2000 рублей. Американец надел предложенный лук, затем отправился на выступление, после чего уехал в чужих вещах. «Я ответственно заявляю, что Rich the Kid украл наше имущество», — подчеркнул Моргенштерн.
«Если сравнивать менталитет наш и менталитет американцев — как они общаются, как работают, то там чистейший капитализм, без доли какой‑то человечности. Пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться на Америку, я хочу снова делать песни для наших людей с душой», — заявил Моргенштерн.
«Тем более я вижу русские чарты, я вижу, что слушают люди: рэп уже ***** никому не нужен. А я давно хотел себя попробовать в чем‑то интересненьком. Поэтому, родные сердца, следующая песня будет для души», — добавил он.
«А я уже начал задумываться, надо ли мне в Америку? Откуда во мне это? Я тур там покатал, посмотрел, как там живут. Мне не нравится, я бы в Америке не жил никогда. Короче, я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь… Ждите, дорогие друзья, и простите. Я все понял, я понял свои ошибки», — заканчивается видео.
** Деятельность Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена.