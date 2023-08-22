Моргенштерн*: «Простите меня, мне не нравится в Америке, скучаю по родине»

«А я уже начал задумываться, надо ли мне в Америку? Откуда во мне это? Я тур там покатал, посмотрел, как там живут. Мне не нравится, я бы в Америке не жил никогда. Короче, я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь… Ждите, дорогие друзья, и простите. Я все понял, я понял свои ошибки», — заканчивается видео.