В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой

Правительство Дагестана решило переименовать легкоатлетический стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале, сообщает РИА «Новости». Ему вернут прежнее название «Труд».
«Правительство Республики Дагестан постановляет: переименовать государственное бюджетное учреждение «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение РД «Стадион «Труд»», — говорится в постановлении правительства региона.
Вернуть историческое название строению в июле предложил глава республики Сергей Меликов. Так он отреагировал на переезд спортсменки в Испанию, а также ее громкое заявление.
После новости о новом месте жительства Исинбаева написала, что, хотя выступала за ЦСКА до 2018 года, полученные ей воинские звания носят лишь номинальный характер, а она сама никогда не состояла на службе в российской армии, не была депутатом Госдумы или членом партии. Кроме этого, чемпионка назвала себя человеком мира. Ее пост вызвал волну критики со стороны министра спорта Олега Матицына, бывшего боксера Николая Валуева и депутата Госдумы Романа Терюшкова.
Имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом стадион получил в 2017 году.