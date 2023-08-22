В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой

После новости о новом месте жительства Исинбаева написала, что, хотя выступала за ЦСКА до 2018 года, полученные ей воинские звания носят лишь номинальный характер, а она сама никогда не состояла на службе в российской армии, не была депутатом Госдумы или членом партии. Кроме этого, чемпионка назвала себя человеком мира. Ее пост вызвал волну критики со стороны министра спорта Олега Матицына, бывшего боксера Николая Валуева и депутата Госдумы Романа Терюшкова.