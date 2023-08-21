Джон Сина защищает журналистку и президента неизвестной страны в трейлере «Фриланса»

На ютуб-канале Relativity Media опубликовали трейлер боевика «Фриланс», в котором снялись Джон Сина («Форсаж 9», «Бамблби») и Элисон Бри («Девушка, подающая надежды», «Самый счастливый сезон»).
Они сыграли бывшего сотрудница спецназа и журналистку, которые отправляются в страну под названием Палдония. Там они знакомятся с эксцентричным президентом в исполнении Хуана Пабло Рабы («Заступник», «Выстрел в пустоту», «Нарко»).
Во время поездки героев по Палдонии в государстве происходит военный переворот. Из‑за него персонаж Сины оказывается в ситуации, когда он вынужден защищать тех, кто оказался рядом с ним.
В актерский состав фильма вошли Кристиан Слейтер, Мартон Чокас и Элис Ив. Режиссером картины стал Пьер Морель, известный по «Багровой мяте», «Заложнице» и «Из Парижа с любовью».
«Фриланс» выйдет в кинотеатрах 9 октября. Сценаристом ленты выступил Джейкоб Ленц. Продюсерами стали Стив Ричардс, Рене Таб, Кристофер Таффин, Кристофер Милберн и Дэнни Х. Чан.