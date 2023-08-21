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Джон Сина защищает журналистку и президента неизвестной страны в трейлере «Фриланса»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:54

На ютуб-канале Relativity Media опубликовали трейлер боевика «Фриланс», в котором снялись Джон Сина («Форсаж 9», «Бамблби») и Элисон Бри («Девушка, подающая надежды», «Самый счастливый сезон»).

Они сыграли бывшего сотрудница спецназа и журналистку, которые отправляются в страну под названием Палдония. Там они знакомятся с эксцентричным президентом в исполнении Хуана Пабло Рабы («Заступник», «Выстрел в пустоту», «Нарко»).

Во время поездки героев по Палдонии в государстве происходит военный переворот. Из‑за него персонаж Сины оказывается в ситуации, когда он вынужден защищать тех, кто оказался рядом с ним.

В актерский состав фильма вошли Кристиан Слейтер, Мартон Чокас и Элис Ив. Режиссером картины стал Пьер Морель, известный по «Багровой мяте», «Заложнице» и «Из Парижа с любовью».

«Фриланс» выйдет в кинотеатрах 9 октября. Сценаристом ленты выступил Джейкоб Ленц. Продюсерами стали Стив Ричардс, Рене Таб, Кристофер Таффин, Кристофер Милберн и Дэнни Х. Чан.

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Джон СинаЭлисон БриКристиан СлейтерПьер Морель
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