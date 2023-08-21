Норвежскому королевскому пингвину Нильсу Олафу III присвоили звание генерал-майора

Талисман Королевской гвардии Норвегии, проживающий в Эдинбургском зоопарке пингвин по имени Нильс Олаф III, получил звание генерал-майора. Об этом сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии.
Пингвин также получил почетный знак во время специальной церемонии в Penguins Rock, благотворительной организации по охране дикой природы. В мероприятии участвовали 160 солдат в форме Королевской гвардии, которые участвуют в Королевском Эдинбургском параде военных оркестров.
«Для нас большая честь снова принять Его Величество Королевский гвардейский оркестр в Эдинбургском зоопарке, чтобы присвоить этот престижный новый титул нашему королевскому пингвину сэру Нильсу Олафу. Это очень почетный момент, который представляет собой продолжающееся тесное сотрудничество между нашими двумя странами, Шотландией и Норвегией», — сказал исполнительный директор Королевского зоологического общества Шотландии Дэвид Филд.
Помимо нового титула Нильс Олаф носит звания барона островов Буве и официального талисмана Его Величества Королевской гвардии Норвегии.
История Нильса Олафа III начинается в 1972 году, когда Королевская гвардия «усыновила» его. Пингвину дали имя в честь майора Нильса Эгелена, ставшего инициатором этого мероприятия, и на тот момент короля Норвегии Олафа V.
Гвардейцы посещают пингвина раз в несколько лет, когда выступают на Эдинбургском параде военных оркестров. Сперва Нильс Олаф III был просто талисманом, в 1982 году он стал капралом, в 1987-м — сержантом, а затем еще несколько раз получал повышения по службе, пока в 2008-м не был посвящен в рыцари. По этому поводу в Эдинбургском зоопарке была установлена его бронзовая статуя в полный рост.