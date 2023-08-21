Норвежскому королевскому пингвину Нильсу Олафу III присвоили звание генерал-майора

Гвардейцы посещают пингвина раз в несколько лет, когда выступают на Эдинбургском параде военных оркестров. Сперва Нильс Олаф III был просто талисманом, в 1982 году он стал капралом, в 1987-м — сержантом, а затем еще несколько раз получал повышения по службе, пока в 2008-м не был посвящен в рыцари. По этому поводу в Эдинбургском зоопарке была установлена его бронзовая статуя в полный рост.