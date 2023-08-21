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World Athletics не включила Исинбаеву и Ласицкене в список самых влиятельных спортсменок

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила россиянок Елену Исинбаеву и Марию Ласицкене в список самых влиятельных спортсменов за историю проведения чемпионатов мира.

В рейтинг не попала ни одна представительница России. Зато в перечень внесли австралийку Дани Стивенс, чешку Барбору Спотакову, венесуэлку Юлимар Рохас, американку Бриттни Риз, китаянку Гонг Личжао.

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова назвала отсутствие россиянов в рейтинге «смешным». «Спора нет, в него включены очень достойные легкоатлетки, но та же Лена Исинбаева уж внесла куда больший вклад, чем Стейси Драгила», — заявила она.

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский также признался, что отсутствие в списке россиянок вызывает у него удивление.

«Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящихся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше», — сказал он.

Елена Исинбаева и Мария Ласицкене трижды побеждали на мировых первенствах — одна в дисциплине прыжков с шестом, другая в соревнованиях по прыжкам в высоту. Исинбаева также четыре раза выигрывала на чемпионате мира в помещении, а Ласицкене с триумфом завершала этот турнир дважды.

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Елена ИсинбаеваМария ЛасицкенеАнна ЧичероваЮрий Борзаковский
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