World Athletics не включила Исинбаеву и Ласицкене в список самых влиятельных спортсменок

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила россиянок Елену Исинбаеву и Марию Ласицкене в список самых влиятельных спортсменов за историю проведения чемпионатов мира.
В рейтинг не попала ни одна представительница России. Зато в перечень внесли австралийку Дани Стивенс, чешку Барбору Спотакову, венесуэлку Юлимар Рохас, американку Бриттни Риз, китаянку Гонг Личжао.
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова назвала отсутствие россиянов в рейтинге «смешным». «Спора нет, в него включены очень достойные легкоатлетки, но та же Лена Исинбаева уж внесла куда больший вклад, чем Стейси Драгила», — заявила она.
Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский также признался, что отсутствие в списке россиянок вызывает у него удивление.
«Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящихся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше», — сказал он.
Елена Исинбаева и Мария Ласицкене трижды побеждали на мировых первенствах — одна в дисциплине прыжков с шестом, другая в соревнованиях по прыжкам в высоту. Исинбаева также четыре раза выигрывала на чемпионате мира в помещении, а Ласицкене с триумфом завершала этот турнир дважды.