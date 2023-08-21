World Athletics не включила Исинбаеву и Ласицкене в список самых влиятельных спортсменок

«Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящихся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше», — сказал он.