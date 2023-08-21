Театр «Практика» проведет творческую лабораторию «Москва в предметах» в Музее Москвы осенью

Театр «Практика» перенес открытие творческой лаборатории «Москва в предметах» на территории Музея Москвы. Но возглавлять ее по-прежнему будет режиссер и основатель Театра предмета Михаил Плутахин, рассказали «Афише Daily» представители театра.
Занятия пройдут не летом, а с 16 сентября по 21 октября. Длительность лаборатории продлили с двух недель до месяца. В театре говорят, что «занятия будут более разреженные», нежели планировалось изначально.
В лаборатории смогут принять участие подростки от 12 лет и их родители. Во время обучения студенты узнают о предметном театре, работе с реквизитом и создании спектаклей на основе его характеристик.
Участники лаборатории научатся создавать театральные этюды и пройдут актерские тренинги. Всего программа включает в себя 12 трехчасовых занятий, они состоятся в аудитории Музея Москвы в вечернее время, с 18.00 по 21.00.
Кроме того, студенты исследуют один из районов столицы с помощью техник предметного театра, сочетающего в себе элементы перформанса, театра теней, объектной, голосовой и музыкальной инсталляции.
В течение двух недель ежедневно группы из 16 человек будут собирать предметы и записывать городские звуки, общаться с горожанами и наблюдать за ними, а затем создадут на основе собранного материала спектакль.
Подробности о лаборатории можно узнать на сайте театра «Практика», а купить билеты для участия — на «Афише».