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Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят в «Зарядье» 13-ю симфонию Шостаковича

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:38

Дирижер Теодор Курентзис вместе с оркестром и хором musicAeterna представят 5 и 6 сентября в концертном зале «Зарядье» 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича, известную как «Бабий Яр». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе коллектива.

В исполнении масштабного произведения, посвященного трагедии в Бабьем Яру, примут участие артисты Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова и Государственного академического русского хора имени Свешникова.

Им предстоит спеть строки Евгения Евтушенко, впервые опубликованные в «Литературной газете» осенью 1961 года. В них рассказывалось о массовых расстрелах, совершенных нацистами в 1941 году под Киевом, — их жертвами стали тысячи евреев.

В 1962 году Шостакович решил написать вокально-симфоническую поэму по мотивам поэмы Евтушенко. Позднее к ней добавились еще четыре части, которые и стали Симфонией си-бемоль минор для баса, мужского хора и оркестра.

К сочинению предвзято отнеслись власти и критики — не только из‑за чувствительной темы, но и из‑за новаторского музыкального языка. Шостакович использовал в симфонии элементы атональности, открытые только в начале XX века.

Премьера произведения была под угрозой срыва. Вокалисты и дирижеры нередко отказывались исполнять эту музыку. Тем не менее симфонию представили в Москве 18 декабря 1962 года.

В более поздние годы 13-ю симфонию негласно запретили исполнять. Теперь же ее вновь можно услышать в центре столицы. Билеты на концерт продаются на сайте «Афиши».

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Дмитрий ШостаковичТеодор КурентзисЕвгений Евтушенко
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