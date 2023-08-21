Netflix показал трейлер «Рептилий» с Бенисио Дель Торо в главной роли

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер криминального триллера «Рептилии» Гранта Сингера. Премьера картины запланирована на 6 октября.
В ролике постоянно появляются кадры с допросов. И, вероятно, эта тенденция продолжится в самом сериале, потому что триллер посвящен разгадке запутанного дела об убийстве.
Жертвой жестокого преступления стал молодой агент по недвижимости. А раскрыть дело попытается опытный детектив из Новой Англии, который параллельно будет разбираться со своим темным прошлым.
«Загадочное убийство. Закаленный детектив. А правда — более опасная, чем они могли себе представить», — говорится в описании под трейлером.
Для Гранта Сингера «Рептилии» станут дебютом в качестве режиссера художественного фильма. В ролях: Бенисио дель Торо, Джастин Тимберлейк, Алисия Сильверстоун, Майкл Питт и Ато Эссандо.