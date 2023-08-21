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Netflix показал трейлер «Рептилий» с Бенисио Дель Торо в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 19:01

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер криминального триллера «Рептилии» Гранта Сингера. Премьера картины запланирована на 6 октября.

В ролике постоянно появляются кадры с допросов. И, вероятно, эта тенденция продолжится в самом сериале, потому что триллер посвящен разгадке запутанного дела об убийстве.

Жертвой жестокого преступления стал молодой агент по недвижимости. А раскрыть дело попытается опытный детектив из Новой Англии, который параллельно будет разбираться со своим темным прошлым.

«Загадочное убийство. Закаленный детектив. А правда — более опасная, чем они могли себе представить», — говорится в описании под трейлером.

Для Гранта Сингера «Рептилии» станут дебютом в качестве режиссера художественного фильма. В ролях: Бенисио дель Торо, Джастин Тимберлейк, Алисия Сильверстоун, Майкл Питт и Ато Эссандо.

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Бенисио дель ТороДжастин ТимберлейкГрант СингерАлисия СильверстоунМайкл ПиттАто Эссандо
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