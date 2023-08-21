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СМИ: режиссер «Круэллы» снимет байопик о Джоне Ленноне

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:32

Австралийский режиссер Крейг Гиллеспи, известный по фильмам «Круэлла» и «Ночь страха», снимет байопик о музыканте Джоне Ленноне. Об этом сообщил World of Reel.

По информации издания, в данный момент авторы проекта проводят кастинг на главную роль в фильме. Они ищут актера европеоидной внешности в возрасте от 30 до 50 лет, умеющего петь, играть на гитаре и готового к участию в ню-съемках.

Картину планируют запустить в производство сразу после завершения забастовок актеров и сценаристов Голливуда. Подготовительная работа ведется уже на протяжении нескольких месяцев.

Лента расскажет о периоде после распада группы The Beatles. В центре внимания кинематографистов будут сольная карьера Леннона и его отношения с японской художницей Йоко Оно.

Оно примет участие в проекте, она станет его консультантом и сопродюсером наряду с Гиллеспи. По словам источника, байопик станет «интимным портретом жизни Леннона после The Beatles».

Кто станет сценаристом фильма, пока неизвестно. Также неясно, какие еще специалисты из киноиндустрии присоединятся к работе над проектом.

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