Топ-менеджеры российских онлайн-кинотеатров рассказали о новых проектах в видеоподкасте Okkolokino

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор». На нем стриминговые площадки представят главные премьеры 2023-2024. В этом году на фестивале будет и деловая программа, в ходе которой обсудят актуальные вопросы индустрии.