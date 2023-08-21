Топ-менеджеры российских онлайн-кинотеатров рассказали о новых проектах в видеоподкасте Okkolokino

На ютубе вышел новый эпизод видеоподкаста Okkolokino «Художественный смысл», посвященный фестивалю онлайн-кинотеатров «Новы сезон».
В спецвыпуске приняли участие главы и топ-менеджеры крупнейших российских видеостримингов — Okko, Иви, Старт, Wink, Kion и «Кинопоиска». Они поговорили с продюсером «Нового сезона» Полиной Зуевой о программе фестиваля этого года и его значении для индустрии.
А еще участники дискуссии рассказали, какие проекты появятся на платформах в ближайшее время.
Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор». На нем стриминговые площадки представят главные премьеры 2023-2024. В этом году на фестивале будет и деловая программа, в ходе которой обсудят актуальные вопросы индустрии.