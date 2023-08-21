В офисе «Авито» прошла свадьба. Пара познакомилась во время продажи гири

17 августа в московском офисе «Авито» прошла свадьба пары из Петербурга, которая познакомилась во время продажи 12-килограммовой гири. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Год назад Вячеслав во время уборки решил продать свой спортивный инвентарь на «Авито». На объявление откликнулась Виктория, которой мужчина в тот же день прямо в чате сделал предложение.
Историей знакомства Вячеслав поделился в соцсетях, рассказав о своей мечте сыграть свадьбу в офисе «Авито». Компания разрешила провести мероприятие, а чтобы сохранить настроение истории знакомства, предложила найти все нужное для церемонии на «Авито».
«Когда Слава выложил пост, для меня это было сюрпризом. Он отправил мне ссылку, где я и прочитала историю. После же мы увидели комментарий от компании и были очень удивлены, ведь мы просто хотели сказать спасибо алгоритмам „Авито“ и поделиться своей мечтой», — рассказала Виктория.
На платформе объявлений молодожены нашли свадебное платье и костюм жениха, кроссовки премиум-качества и оригинальные украшения. Образ невесты создал стилист с «Авито Услуг», над атмосферой праздника работали декоратор, художник фотозоны, флорист, кондитер, диджей и ведущий. Церемония состоялась на веранде «Авито», в окружении близких жениха и невесты. К слову, торт был в виде той самой гири.