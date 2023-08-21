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В офисе «Авито» прошла свадьба. Пара познакомилась во время продажи гири

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:04

17 августа в московском офисе «Авито» прошла свадьба пары из Петербурга, которая познакомилась во время продажи 12-килограммовой гири. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Год назад Вячеслав во время уборки решил продать свой спортивный инвентарь на «Авито». На объявление откликнулась Виктория, которой мужчина в тот же день прямо в чате сделал предложение.

Историей знакомства Вячеслав поделился в соцсетях, рассказав о своей мечте сыграть свадьбу в офисе «Авито». Компания разрешила провести мероприятие, а чтобы сохранить настроение истории знакомства, предложила найти все нужное для церемонии на «Авито».

«Когда Слава выложил пост, для меня это было сюрпризом. Он отправил мне ссылку, где я и прочитала историю. После же мы увидели комментарий от компании и были очень удивлены, ведь мы просто хотели сказать спасибо алгоритмам „Авито“ и поделиться своей мечтой», — рассказала Виктория.

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На платформе объявлений молодожены нашли свадебное платье и костюм жениха, кроссовки премиум-качества и оригинальные украшения. Образ невесты создал стилист с «Авито Услуг», над атмосферой праздника работали декоратор, художник фотозоны, флорист, кондитер, диджей и ведущий. Церемония состоялась на веранде «Авито», в окружении близких жениха и невесты. К слову, торт был в виде той самой гири.

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«На „Авито“ происходит очень много волшебных историй. Кто‑то находит работу мечты, снимает домик у моря во время спонтанного отпуска или те самые туфли Кэрри Бредшоу. А кто‑то встречает любовь. Мы по-настоящему счастливы, когда видим, что наша работа делает других людей счастливыми».
«Авито»
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