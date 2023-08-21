В офисе «Авито» прошла свадьба. Пара познакомилась во время продажи гири

«Когда Слава выложил пост, для меня это было сюрпризом. Он отправил мне ссылку, где я и прочитала историю. После же мы увидели комментарий от компании и были очень удивлены, ведь мы просто хотели сказать спасибо алгоритмам „Авито“ и поделиться своей мечтой», — рассказала Виктория.