Посмотрите русскоязычный трейлер «Искусства по понятиям» с Сэмюэлем Л.Джексоном и Умой Турман

«Централ Партнершип» опубликовала русскоязычный трейлер мрачной комедии «Искусство по понятиям». На большой экран в России лента выйдет 14 сентября.
Фильм рассказывает о владелице художественной галереи, наемном убийце и бизнесмене, которые объединяются, чтобы провернуть авантюру, связанную с отмыванием денег. Однако неожиданно наемный убийца становится авангардной сенсацией в мире искусства.
Главные роли в фильме исполнили Ума Турман и Сэмюэль Л.Джексон. Они впервые сыграли в одном фильме со времен «Криминального чтива». Еще в ленте снялись Джо Манганьелло («Супер Майк XXL»), Деби Мазар («Славные парни»), Александр Соковиков («Наследники»), Ларри Пайн («Отель „Гранд Будапешт“»), Кэнди Бакли («Сплетница»), Дри Хемингуэй («Горе-творец»).
В «Искусстве по понятиям» также сыграла Майя Хоук («Очень странные дела») — дочь Умы Турман и Итана Хоука. Режиссером стала Николь Паоне («День другодарения»).