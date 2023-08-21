Реклама
Новости

Посмотрите русскоязычный трейлер «Искусства по понятиям» с Сэмюэлем Л.Джексоном и Умой Турман

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:27

«Централ Партнершип» опубликовала русскоязычный трейлер мрачной комедии «Искусство по понятиям». На большой экран в России лента выйдет 14 сентября.

Фильм рассказывает о владелице художественной галереи, наемном убийце и бизнесмене, которые объединяются, чтобы провернуть авантюру, связанную с отмыванием денег. Однако неожиданно наемный убийца становится авангардной сенсацией в мире искусства.

Главные роли в фильме исполнили Ума Турман и Сэмюэль Л.Джексон. Они впервые сыграли в одном фильме со времен «Криминального чтива». Еще в ленте снялись Джо Манганьелло («Супер Майк XXL»), Деби Мазар («Славные парни»), Александр Соковиков («Наследники»), Ларри Пайн («Отель „Гранд Будапешт“»), Кэнди Бакли («Сплетница»), Дри Хемингуэй («Горе-творец»).

В «Искусстве по понятиям» также сыграла Майя Хоук («Очень странные дела») — дочь Умы Турман и Итана Хоука. Режиссером стала Николь Паоне («День другодарения»).

расскажите друзьям
люди
Ума ТурманСэмюэл ДжексонДжо МанганьеллоДеби МазарАлександр СоковиковЛарри ПайнДри ХемингуэйИтан Хоук
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»