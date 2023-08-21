Умер первый гендиректор и создатель КамАЗа Лев Васильев

На 99-м году жизни умер первый генеральный директор и создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Об этом сообщается на сайте компании.
Он скончался в ночь на 21 августа. Обстоятельства и причина смерти не уточняются. «Тогда, более полувека назад, строительство и запуск крупнейшего автозавода могли доверить только истинному профессионалу. Лев Борисович навсегда стал прекрасным примером для многих поколений камазовцев», — сказал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.
Лев Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве. С 1969 по 1981 год он возглавлял Камский автомобильный завод, а в феврале 1976 года под его руководством с главного сборочного конвейера вышел первый грузовик КамАЗ-5320.
Наряду с развитием производства Васильев решал жилищные проблемы сотрудников завода. За годы его работы в должности гендиректора в городах Набережные Челны и Заинске были построены сотни жилых домов, 27 школ, 55 детских садов. Он также открыл больницы, детские оздоровительные лагеря на 1420 мест, рынки площадью 25 тысяч кв. метров, гостиницы и многое другое.
В 1981-м Васильева перевели в Москву заместителем министра автомобильной промышленности — гендиректором завода «Москвич».