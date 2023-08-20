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Mr.Beast признал Крым российским и обидел украинцев, а еще удивил подписчиков неточностями на карте

Максим Саблин
Сегодня в 19:31

Самый популярный видеоблогер на ютубе Mr.Beast выпустил ролик, в котором устроил соревнования для участников из каждой страны мира. Однако в сети отметили, что, нарисовав карту, блогер смело выступил по ряду мировых геополитических конфликтов.

Зрители роликов Mr.Beast обратили внимание на множественные ошибки и изображение спорных территорий на карте в новом видео «Каждая страна на Земле сражается за $250,000». За день после публикации у соревнования набралось 57 млн просмотров, а на блогера подписаны 177 млн аккаунтов на ютубе.

Главным образом подписчиков взволновало изображение Крыма — на кадрах блогера полуостров причислен к России. Топ комментариев его инстаграма* заполнили удивленные украинцы с просьбой «передать» территорию их стране.

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Если взглянуть на составленную командой Mr.Beast карту подробнее, станут очевидны и другие неоднозначные решения. Например, флаг Грузии сменился на флаг американского штата Джорджия, а флаг Германии — на американский. Блогер выделил Гонконг отдельно от Китая, а Тайвань — нет. Еще он передал Гренландию Канаде и «признал» правительство «Талибана»*. На эти и другие ошибки ему указывают пользователи в твиттере и на Reddit.

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* — «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена

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* Instagram принадлежит корпорации Meta, в России она признана террористической организацией, ее деятельность запрещена.
* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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