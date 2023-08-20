Mr.Beast признал Крым российским и обидел украинцев, а еще удивил подписчиков неточностями на карте

Если взглянуть на составленную командой Mr.Beast карту подробнее, станут очевидны и другие неоднозначные решения. Например, флаг Грузии сменился на флаг американского штата Джорджия, а флаг Германии — на американский. Блогер выделил Гонконг отдельно от Китая, а Тайвань — нет. Еще он передал Гренландию Канаде и «признал» правительство «Талибана»*. На эти и другие ошибки ему указывают пользователи в твиттере и на Reddit.