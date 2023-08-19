Глава СПЧ предложил создать реестр запрещенных видеоигр с «дурными идеями»

Представитель Роскомнадзора на том же круглом столе заявил, что в компьютерных играх не должно быть фактов подмены истории. В ведомстве воспринимают как инструмент просвещения полезных навыков и называют их одним из элементов воспитания молодежи и детей. РКН также уверены, что отечественные компьютерные игры нужно продвигать за рубежом, в первую очередь в странах БРИКС.