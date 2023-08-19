Глава СПЧ предложил создать реестр запрещенных видеоигр с «дурными идеями»

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости создать список запрещенных видеоигр с «дурными идеями». Об этом он сказал во время круглого стола на форуме «Армия-2023», его слова передает «Коммерсант»
«Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещенных книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги», — сказал Фадеев на мероприятии «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности».
Он также добавил, что игры с кадрами насилия и жестокости необходимо запрещать и штрафовать за них, так как они унижают людей и не имеют отношения к правам человека.
Глава СПЧ считает, что игры — это огромный сегмент влияния на умы, «это очень важно», поэтому необходимо найти разработчиков, которые будут выпускать «правильные игры».
«Надо выработать ясную программу нашей работы в этом сегменте. Найти тех людей, которые знают, как делать надлежащего качества, уровня и содержания игры. Надо опираться на наших ребят, продвигать наши идеи и помогать материально, если будет такая необходимость», — подчеркнул Фадеев.
Представитель Роскомнадзора на том же круглом столе заявил, что в компьютерных играх не должно быть фактов подмены истории. В ведомстве воспринимают как инструмент просвещения полезных навыков и называют их одним из элементов воспитания молодежи и детей. РКН также уверены, что отечественные компьютерные игры нужно продвигать за рубежом, в первую очередь в странах БРИКС.