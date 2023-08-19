От удара по драмтеатру в Чернигове погибли 7 человек, ещё 117 ранены

В ООН удар по драмтеатру назвали «гнусным» и осудили. «Это чудовищно — атаковать главную площадь большого города утром, когда люди гуляют, некоторые идут в церковь, чтобы отметить религиозный день для многих украинцев. Я осуждаю повторяющиеся российские удары по населенным пунктам Украины… Нападения на гражданское население или гражданские объекты строго запрещены международным гуманитарным правом», — заявила Дениз Браун, координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине в комментарии для AFP