От удара по драмтеатру в Чернигове погибли 7 человек, ещё 117 ранены

В Музыкально-драматическом театре Чернигова на Украине произошел взрыв, сообщил исполняющий обязанности главы города Александр Ломако. По информации министра внутренних дел, погибли 7 человек, также известно о 117 раненых.
По словам Клименко, удар ракетой по театру случился в 13:00, когда местные жители покидали праздничную службу в церкви по случаю Яблочного спаса
Основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви, продолжает министр. Все, кто находился в драмтеатре, вовремя спустились к укрытию, отметил глава полиции.
За драмтеатром находится также большой парк, добавил Клименко. Там с самого утра мамы гуляли со своими детьми, центральная площадь полностью была заставлена автомобильным транспортом, сказал он.
«Страна.ua» пишет, что в драмтеатре проходила выставка дронов, информация о ней находилась в открытом доступе.
Источник РИА «Новости» утверждает, что под мероприятие было «замаскировано место сбора военных специалистов ВСУ». Агентство опубликовало фрагмент приглашения на фестиваль «Свирепые птички», где от посетителей просят не надевать военную форму и предупреждают их, что мероприятие будет закрытым, на нем представят оборонные разработки, а большинство участников — военные.
Минобороны РФ не сообщало об ударах по Чернигову, но ранее неоднократно подчеркивало, что военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
В ООН удар по драмтеатру назвали «гнусным» и осудили. «Это чудовищно — атаковать главную площадь большого города утром, когда люди гуляют, некоторые идут в церковь, чтобы отметить религиозный день для многих украинцев. Я осуждаю повторяющиеся российские удары по населенным пунктам Украины… Нападения на гражданское население или гражданские объекты строго запрещены международным гуманитарным правом», — заявила Дениз Браун, координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине в комментарии для AFP