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В Ялте умер пес Мухтар, которого называли «крымским Хатико». Ему установят памятник на набережной

Семён Гудошников
Сегодня в 14:46

В Ялте умер пес Мухтар, которого местные называли «крымским Хатико». Об этом говорится в сообществе «Подслушано Ялта» во «ВКонтате».

В сообщении уточняется, что впервые Мухтара заметили на набережной Ялты 12 лет назад. Его хозяин был спасателем и погиб, после чего пес начал ждать его возвращения.

Со временем Мухтар подружился с уличным музыкантом Виктором Малиновским, который играет на трубе. Иногда пес даже подпевал ему. В паблике «Подслушано Ялта» выложили одно из последних выступлений Малиновского и Мухтара.

Смерть «крымского Хатико» прокомментировала глава администрации Ялты Янина Павленко. «Это большая утрата для нас, ведь Мухтара знал и любил почти каждый, кто приезжал к нам в город. Очень преданная собака», — написала она.

Чиновница заявила, что до конца года на набережной Ялты установят памятник Мухтару. По ее словам, с такой инициативой к ней обратились местные жители.

© Фото: vk.com/in_yalta
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Янина Павленко
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