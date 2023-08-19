В Ялте умер пес Мухтар, которого называли «крымским Хатико». Ему установят памятник на набережной

В Ялте умер пес Мухтар, которого местные называли «крымским Хатико». Об этом говорится в сообществе «Подслушано Ялта» во «ВКонтате».
В сообщении уточняется, что впервые Мухтара заметили на набережной Ялты 12 лет назад. Его хозяин был спасателем и погиб, после чего пес начал ждать его возвращения.
Со временем Мухтар подружился с уличным музыкантом Виктором Малиновским, который играет на трубе. Иногда пес даже подпевал ему. В паблике «Подслушано Ялта» выложили одно из последних выступлений Малиновского и Мухтара.
Смерть «крымского Хатико» прокомментировала глава администрации Ялты Янина Павленко. «Это большая утрата для нас, ведь Мухтара знал и любил почти каждый, кто приезжал к нам в город. Очень преданная собака», — написала она.
Чиновница заявила, что до конца года на набережной Ялты установят памятник Мухтару. По ее словам, с такой инициативой к ней обратились местные жители.