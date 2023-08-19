Умер актер Игорь Ясулович. Ему был 81 год

На счету актера более 320 актерских работ в театре и на экране. Среди его наиболее известных ролей — в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Гостья из будущего». Он также известен дубляжом — например, озвучивал короля Гарольда из «Шрека» и C-3PO в «Звездных войнах».