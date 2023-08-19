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Умер актер Игорь Ясулович. Ему был 81 год

Максим Саблин
Сегодня в 16:31

ГИТИС сообщил о смерти актера Игоря Ясуловича. Народному артисту России был 81 год.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении института.

В июне Mash писал, что Ясуловича госпитализировали с подозрением на острое повреждение почек. В больнице его состояние ухудшилось, артиста даже подключали к аппарату ИВЛ, откачивали жидкость из желудка и легких, уточнял телеграм-канал.

В конце прошлой недели врачи все-таки выписали мужчину, но в ночь на 15 августа скорую пришлось вызвать вновь из‑за сильных болей, рассказывали источники Baza. Известно, что Ясулович страдал от онкологии.

На счету актера более 320 актерских работ в театре и на экране. Среди его наиболее известных ролей — в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Гостья из будущего». Он также известен дубляжом — например, озвучивал короля Гарольда из «Шрека» и C-3PO в «Звездных войнах».

Кроме этого в 2022 году он в числе 90 деятелей культуры подписал открытое письмо «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма».

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