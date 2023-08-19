Мероприятие пройдет в центре водного экстрима и активного отдыха Wake Park в Строгино на берегу Москвы-реки и в ресторане «Берег». Днем будут соревнования по вейкборду на воде и по серфскейту на суше. Все желающие смогут посостязаться в пинг-понге и фрисби. Победители получат призы от «СберСпасибо».