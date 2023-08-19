Комьюнити «Спички», которое проводит встречи с экспертами из разных индустрий, устроит 19 августа фестиваль «Спички x Пляж». Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Мероприятие пройдет в центре водного экстрима и активного отдыха Wake Park в Строгино на берегу Москвы-реки и в ресторане «Берег». Днем будут соревнования по вейкборду на воде и по серфскейту на суше. Все желающие смогут посостязаться в пинг-понге и фрисби. Победители получат призы от «СберСпасибо».
С лекциями и мастер-классами на фестивале выступят: маркетолог в спортивном ритейле Даша Зелинская (Street Beat, Hiker) и основатель Фестиваля уличного кино Александр Щеряков. Модерировать выступления будет Александр Тито — стрит-арт художник и CEO «Спичек», который также проведет несколько художественных мастер-классов.
На главной сцене соберется большой круглый стол, посвященный вейкборду в России, среди спикеров — звезды-прорайдеры Анатолий Смирнов, Николай Волохов и Роман Оводов, генеральный директор фестиваля Wake Weekend Павел Бартенев и президент Федерации воднолыжного спорта России Алексей Чернов.
Ближе к вечеру начнутся лайвы артистов из разных жанров и сцен. В лайнапе — резидентки лейбла Скриптонита Musica36 «Cестры», гитар-хироуз нашего времени «Базар», знаток южного стиля Blizkey, тандем представителей разных хип-хоп поколений Sapa13 & Ralfkon, обладатель дерзкого речитатива TVETH, герои рэп-андеграунда Gikey и Бикей Декада, а также авторы метаироничного хип-хопа «Осень13».
Закончатся «Спички» показами Фестиваля уличного кино. Ежегодно в его программу входят 10 лучших российских короткометражек на разные темы. После просмотра зрители проголосуют за понравившиеся работы светом фонариков.