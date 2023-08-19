Синоптики спрогнозировали «турецкую жару» на юге России. В Москве же ожидается похолодание

В Москве же с середины следующей недели начнется предосенний период, там температура понизится до 16-19 градусов. «На следующей неделе погода уже будет соответствовать тому температурному режиму, который как раз характерен пятой пятидневке августа. Понедельник еще [будет] 22-24 градуса, по области — до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода», — отметил он.