Синоптики спрогнозировали «турецкую жару» на юге России. В Москве же ожидается похолодание

В выходные дни и в начале следующей неделе в Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье и Северном Кавказе ожидается аномальная жара до 39 градусов. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
По его словам, жару обуславливает антициклональный режим, который действует в регионе. «Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы. Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — пояснил он.
Синоптик добавил, что до середины следующей недели температура выше нормы ожидается и на юге Центрального федерального округа — Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Там будет около 30 градусов и выше. Похолодание ожидается с середины следующей недели, температура упадет до около 20 градусов.
В Москве же с середины следующей недели начнется предосенний период, там температура понизится до 16-19 градусов. «На следующей неделе погода уже будет соответствовать тому температурному режиму, который как раз характерен пятой пятидневке августа. Понедельник еще [будет] 22-24 градуса, по области — до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода», — отметил он.
«Воздушные массы будут приходить в центр европейской России уже с северо-запада, это умеренные и прохладные воздушные массы. Во второй половине недели погода будет ниже многолетних значений примерно на один градус. Если сравнивать с нынешней неделей, то температура понизится более чем на 10 градусов», — добавил синоптик.