Reuters: Андерс Брейвик подал в суд на Норвегию за «экстремальную изоляцию»

Ранее, в 2017 году, Брейвик уже обращался в суд с иском о нарушении прав человека, однако проиграл суд. Также в 2022 году он подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но суд отклонил его. Теперь преступник подал еще одно прошение.