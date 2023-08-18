Reuters: Андерс Брейвик подал в суд на Норвегию за «экстремальную изоляцию»

Норвежский преступник Андерс Брейвик, осужденный на совершенные в 2011 году теракты, подал в суд на государство. Он обвинил его в нарушении прав человека из‑за «экстремальной изоляции», сообщил Reuters.
Брейвик заявил, что норвежские власти намеренно держат его в негуманных условиях. «Он находился в экстремальной изоляции 11 лет и не имел контактов ни с какими другими людьми, кроме своих охранников», — пояснил адвокат террориста.
Юрист отметил, что в 2022 года Брейвика перевели в другую тюрьму. Там он рассчитывал на более комфортные условия и возможность общения с людьми. Этого, по всей видимости, не произошло.
Ранее, в 2017 году, Брейвик уже обращался в суд с иском о нарушении прав человека, однако проиграл суд. Также в 2022 году он подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но суд отклонил его. Теперь преступник подал еще одно прошение.
Андерс Брейвик приговорен к 21-летнему заключению — это максимальная возможная мера наказания в Норвегии. Во время заключения он сменил имя на Фьотольф Хансен.
22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала он организовал взрыв в Осло, в ходе которого погибли восемь человек, а затем расстрелял 69 норвежцев в молодежном лагере на острове Утойя.