«Лиза Алерт» сообщила о гибели пропавшего киноведа Алексея Медведева

«Леша — умница, тонкий знаток кино и фанат хорошего кино. Вот он точно проламывал окна в мировой кинематограф, даже когда эти окна забивали ржавыми гвоздями. Продвигал, объяснял. Показывал даже тогда, когда многие сочли, что ничего здесь показывать нельзя. Он сам был культурной институцией», — написала на своей странице в фейсбуке* сценаристка Лариса Малюкова.