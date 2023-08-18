«Лиза Алерт» сообщила о гибели пропавшего киноведа Алексея Медведева

В Московской области нашли мертвым киноведа и куратора крупных российских кинофестивалей Алексея Медведева, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Он пропал в июле.
По данным телеграм-канала Baza, случайные люди обнаружили тело Медведева в районе железнодорожных путей. Местонахождение кинокуратора было неизвестно с 21 июля, он пропал в подмосковных Мытищах, не взял с собой мобильный телефон.
«Леша — умница, тонкий знаток кино и фанат хорошего кино. Вот он точно проламывал окна в мировой кинематограф, даже когда эти окна забивали ржавыми гвоздями. Продвигал, объяснял. Показывал даже тогда, когда многие сочли, что ничего здесь показывать нельзя. Он сам был культурной институцией», — написала на своей странице в фейсбуке* сценаристка Лариса Малюкова.
Медведев занимался организацией кинофестивалей с 2000-х годов. Он был организатором сахалинского фестиваля «Край света», программным директором феста «Послание к человеку» в Петербурге, программным директором фестивалей 2morrow, «Зеркало», «Два в одном», куратором программы российского кино в секции Les cinémas du monde на Каннском кинофестивале, куратором российской короткометражной программы на международном кинофестивале Ajyal в Дохе, членом жюри международных кинофестивалей в Пльзене (Чехия), Клуже (Румыния), Кракове (Польша), Варшаве.