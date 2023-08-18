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На актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из‑за недвижимости в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:47

На литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из‑за недвижимости в России. Об этом cообщил телеграм-канал Shot.

По информации источника, мужчина по имени Рубен Худавердян претендует на имущество артистки. Его иск в отношении Дапкунайте рассмотрит в сентябре Пресненский суд Москвы.

Актриса, как заявляет телеграм-канал, владеет квартирой в Пресненском районе столицы, стоимость которой якобы оценивается в 100 млн рублей. Кроме того, Дапкунайте может принадлежать особняк на Новорижском шоссе.

Она жила в доме в элитном поселке Резиденция Бенилюкс до своего отъезда из России. Недвижимость в этом поселке стоит от 150 млн до 1 млрд рублей. Россию актриса покинула в 2022 году.

После начала вооруженных действий на территории Украины Дапкунайте переехала в Брюссель. До этого она выступила против военной спецоперации России. «Надеюсь, в будущем ты будешь строить заново то, что разрушается сегодня», — писала она в публичном обращении к сыну.

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