В Москве пройдет перформанс «Хармс.Doc Revival» с участием музыкантов «Аукцыона»

Создатели называют перформанс «признанием в любви Хармсу, человеку и поэту». По их словам, представление создано в лучших традициях обэриутов, чьи выступления, сопровождавшиеся театрализацией и антуражем абсурда, по праву можно назвать «хеппенингами».