В Москве пройдет перформанс «Хармс.Doc Revival» с участием музыкантов «Аукцыона»

27 августа в московском клубе «16 тонн» пройдет музыкально-поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival» — с участием актеров и музыкантов «Аукцыона». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Драматургия концерта основана на стихах, прозе и отрывках из записных книжек поэта. Режиссером и сценаристом выступил Войтех Урбаньский, сыгравший Хармса в фильме Ивана Болотникова.
Музыканты «Аукцыона» — Николай Рубанов, Михаил Коловский, Владимир Волков, Дмитрий Озерский, Борис Шавейников — написали музыку для постановки.
Помимо них, в проекте участвуют актеры Андрей Феськов и Григорий Чабан из БДТ имени Товстоногова, Вячеслав Коробицин из «Приюта комедиантов» и Роман Кочержевский из Театра имени Ленсовета.
Создатели называют перформанс «признанием в любви Хармсу, человеку и поэту». По их словам, представление создано в лучших традициях обэриутов, чьи выступления, сопровождавшиеся театрализацией и антуражем абсурда, по праву можно назвать «хеппенингами».
«Хармс.Doc Revival» проходит в Москве и Петербурге с 2016 года. Билеты на перформанс в «16 тоннах» можно купить на «Афише».