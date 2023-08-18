Реклама
Новости

В Москве пройдет перформанс «Хармс.Doc Revival» с участием музыкантов «Аукцыона»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:12

27 августа в московском клубе «16 тонн» пройдет музыкально-поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival» — с участием актеров и музыкантов «Аукцыона». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Драматургия концерта основана на стихах, прозе и отрывках из записных книжек поэта. Режиссером и сценаристом выступил Войтех Урбаньский, сыгравший Хармса в фильме Ивана Болотникова.

Музыканты «Аукцыона» — Николай Рубанов, Михаил Коловский, Владимир Волков, Дмитрий Озерский, Борис Шавейников — написали музыку для постановки.

Помимо них, в проекте участвуют актеры Андрей Феськов и Григорий Чабан из БДТ имени Товстоногова, Вячеслав Коробицин из «Приюта комедиантов» и Роман Кочержевский из Театра имени Ленсовета.

Создатели называют перформанс «признанием в любви Хармсу, человеку и поэту». По их словам, представление создано в лучших традициях обэриутов, чьи выступления, сопровождавшиеся театрализацией и антуражем абсурда, по праву можно назвать «хеппенингами».

«Хармс.Doc Revival» проходит в Москве и Петербурге с 2016 года. Билеты на перформанс в «16 тоннах» можно купить на «Афише».

расскажите друзьям
люди
Иван БолотниковНиколай РубановВладимир ВолковАндрей ФеськовГригорий ЧабанВячеслав КоробицинРоман Кочержевский
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»