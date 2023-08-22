Все началось с сестры: сингапурец собрал коллекцию из 12 тысяч Барби

Сингапурец Цзянь Янг начал играть в Барби в пятилетнем возрасте: у него с сестрой была общая коробка игрушек, и поэтому кукла в руках мальчика начала летать на ракетах и самолетах. Став старше, Цзянь Янг обнаружил, что Барби вызывает у него больший интерес, чем фигурки трансформеров, Повелителей Вселенной или джедаев из «Звездных войн». Кукольная красотка будто успевала отвечать его интересам в жизни: он стал интересоваться брендами и носить DKNY и Calvin Klein — в магазинах игрушек появились Барби в одежде тех же модных домов, посмотрел «Завтрак у Тиффани» и «Зуд седьмого года» — добавил в коллекцию кукол, изображающих Одри Хепберн и Мэрилин Монро. Так игрушки стали занимать все больше полок в доме сингапурца. На сегодняшний день Цзянь Янг — обладатель одной из крупнейших в мире коллекций Барби, которая насчитывает около 12 тысяч кукол.