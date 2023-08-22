Все началось с сестры: сингапурец собрал коллекцию из 12 тысяч Барби

Сингапурец Цзянь Янг начал играть в Барби в пятилетнем возрасте: у него с сестрой была общая коробка игрушек, и поэтому кукла в руках мальчика начала летать на ракетах и самолетах. Став старше, Цзянь Янг обнаружил, что Барби вызывает у него больший интерес, чем фигурки трансформеров, Повелителей Вселенной или джедаев из «Звездных войн». Кукольная красотка будто успевала отвечать его интересам в жизни: он стал интересоваться брендами и носить DKNY и Calvin Klein — в магазинах игрушек появились Барби в одежде тех же модных домов, посмотрел «Завтрак у Тиффани» и «Зуд седьмого года» — добавил в коллекцию кукол, изображающих Одри Хепберн и Мэрилин Монро. Так игрушки стали занимать все больше полок в доме сингапурца. На сегодняшний день Цзянь Янг — обладатель одной из крупнейших в мире коллекций Барби, которая насчитывает около 12 тысяч кукол.
Экземпляры коллекции не пылятся на полках: Цзянь Янг «выводит их в свет», когда появляется повод. Например, ужинать в японский ресторан он идет с японской Барби. Во время недавней поездки в Индию он фотографировал на улицах привезенных с собой кукол, которые связаны с культурой страны, — благодаря этому с ним часто заговаривали незнакомцы. «Дело не в самой кукле, а в том опыте, который она перед тобой открывает, — рассказал Цзянь Янг. — С разговора о Барби у меня начиналось множество интересных бесед».
Цзянь Янг признается, что давно перестал считать, сколько у него кукол. «Единственная причина, по которой я вообще знаю размер своей коллекции, заключается в том, что мой друг хотел провести мероприятие, посвященное Книге рекордов Гиннесса», — поделился Цзянь Янг. Помимо Барби он собирает и другие игрушки: лего, My Little Pony, Полли Покет, Rainbow High, трансформеры — последних около 500. Некоторые их них хранятся дома, но часть обширной коллекции пришлось разместить у родителей, на складе и в офисе.