Суд арестовал сопредседателя «Голоса»* Григория Мельконьянца

Следственный комитет попросил суд арестовать сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца до 17 октября. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
«Пока суд не начался, следователь сказал, что будет просить арест», — уточнил адвокат Михаил Бирюков.
На Мельконьянца завели уголовное дело об организации работы нежелательной организации. Накануне его арестовали, а у 14 координаторов движения прошли обыски — в Москве, Петербурге, Казани и других городах. Мельконьянцу грозит до шести лет лишения свободы.
«Силовики пришли за 3 недели до единого дня голосования 2023 года и за 3–4 месяца до старта президентской избирательной кампании, поэтому, конечно, обыски связаны с „Голосом“ и связаны непосредственно с выборами», — комментировал дело другой сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук.
Он отметил, что преследование Мельконьянца связано с уголовным делом о деятельности Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). «Голос» входил в эту организацию, но в 2021 году, когда ее признали нежелательной в России, прекратил взаимодействие с ней, пояснил Андрейчук.
Ассоциация «Голос» основана в 2000 году и ликвидирована в 2016-м после внесения в реестр иностранных агентов. Затем организация продолжила существовать в виде движения, но в 2021 году и движение признали иностранным агентом. В России «Голос» занимался мониторингом и освещением избирательных процессов.
* «Голос» внесен Минюстом в список иноагентов.