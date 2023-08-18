Суд арестовал сопредседателя «Голоса»* Григория Мельконьянца

Он отметил, что преследование Мельконьянца связано с уголовным делом о деятельности Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). «Голос» входил в эту организацию, но в 2021 году, когда ее признали нежелательной в России, прекратил взаимодействие с ней, пояснил Андрейчук.