В Новой Зеландии отсидевшему по ошибке мужчине выплатят 2,9 млн долларов

Власти Новой Зеландии выплатят рекордную компенсацию несправедливо осужденному на 18 лет Алану Холлу. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
В прошлом году Верховный суд отменил приговор Холлу за убийство 52-летнего Артура Истона. А на этой неделе кабинет министров согласился выплатить 2,9 млн долларов в качестве компенсации за проведенное в тюрьме время. «Мы не хотим, чтобы подобное повторилось с кем‑либо», — сказал брат Алана Холла Джефф.
В 1985 году в дом Истона и двоих его сыновей-подростков ворвался незнакомец, вооруженный штыком. Мужчина получил ранение в печень и умер от потери крови до приезда скорой. На месте преступления полиция обнаружила шерстяную шапку и орудие убийства. Нападавшего описывали высоким представителем народа маори.
Холл, у которого чуть позже выявили расстройство аутистического спектра, привлек внимание полиции спустя два месяца. У него обнаружили штык и шапку, похожую на ту, что нашли на месте преступления. Помимо этого, он гулял в районе Истона в момент убийства.
В суде полиция скрыла описание нападавшего и ключевые показания свидетеля. Тогда суд присяжных признал Холла, которому на тот момент было 23 года, виновным. В 2022 году суд признал, что ключевые доказательства, указывающие на личность убийцы, были существенно изменены на слушаниях, и отменил приговор.