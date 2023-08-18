В Новой Зеландии отсидевшему по ошибке мужчине выплатят 2,9 млн долларов

Холл, у которого чуть позже выявили расстройство аутистического спектра, привлек внимание полиции спустя два месяца. У него обнаружили штык и шапку, похожую на ту, что нашли на месте преступления. Помимо этого, он гулял в районе Истона в момент убийства.