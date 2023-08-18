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В Новой Зеландии отсидевшему по ошибке мужчине выплатят 2,9 млн долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:18

Власти Новой Зеландии выплатят рекордную компенсацию несправедливо осужденному на 18 лет Алану Холлу. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

В прошлом году Верховный суд отменил приговор Холлу за убийство 52-летнего Артура Истона. А на этой неделе кабинет министров согласился выплатить 2,9 млн долларов в качестве компенсации за проведенное в тюрьме время. «Мы не хотим, чтобы подобное повторилось с кем‑либо», — сказал брат Алана Холла Джефф.

Момент, когда Алан Холл подписал предложение правительства о компенсации за несправедливое осуждение и тюремное заключение
© Фото: @timmckinnel/X

В 1985 году в дом Истона и двоих его сыновей-подростков ворвался незнакомец, вооруженный штыком. Мужчина получил ранение в печень и умер от потери крови до приезда скорой. На месте преступления полиция обнаружила шерстяную шапку и орудие убийства. Нападавшего описывали высоким представителем народа маори.

Холл, у которого чуть позже выявили расстройство аутистического спектра, привлек внимание полиции спустя два месяца. У него обнаружили штык и шапку, похожую на ту, что нашли на месте преступления. Помимо этого, он гулял в районе Истона в момент убийства.

В суде полиция скрыла описание нападавшего и ключевые показания свидетеля. Тогда суд присяжных признал Холла, которому на тот момент было 23 года, виновным. В 2022 году суд признал, что ключевые доказательства, указывающие на личность убийцы, были существенно изменены на слушаниях, и отменил приговор.

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