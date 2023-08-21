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Где в России найти чайные плантации, замки и экоферму: автомаршруты от МТС Travel и BelkaCar

Виктория Шанина
Сегодня в 17:54

Сервис бронирования отелей МТС Travel и каршеринг BelkaCar собрали 12 нетривиальных маршрутов по Петербургу, Сочи, Казани и Калининграду для любителей путешествовать на автомобиле. На сайте проекта любой желающий может с помощью специальных фильтров найти вариант, соответствующий его предпочтениям в отдыхе.

Например, авторы проекта предлагают посетить неожиданные чайные плантации в Сочи, нетуристические места Куршской косы в Калининградской области или обнаружить секретные смотровые площадки Невы. Остальные локации спойлерить не будем — ищите их на сайте проекта.

«Автотуризм набирает все большую популярность в России — поездка на авто даже в соседний регион может превратиться в мини-отпуск и подарить уникальные впечатления. В этом поможет наш проект с BelkaCar: в нем собраны комфортные отели, где можно отдохнуть после дороги, и необычные достопримечательности, которые обязательно стоит посетить. Например, в одном из наших маршрутов предлагаем прокатиться по самой маленькой железной дороге в России, куда вас вряд ли отвезут с экскурсией»
Анна Тимохина
Директор по маркетингу МТС Travel

Любой маршрут можно скачать, чтобы не потерять нужную информацию, если в дороге пропадет интернет. В файле есть рекомендации по отелям с парковками и кафе, а также интересные достопримечательности, которые попадутся на пути.

За бронирование отеля в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани или Калининграде, сделанное через МТС Travel до 30 сентября, сервис подарит 500 рублей на аренду автомобиля в BelkaCar. Промокод придет на почту вместе с подтверждением бронирования.

«Запуская наш сервис в новых городах, мы стараемся не просто предложить автомобили для комфортных передвижений, но и продумать занимательные поездки для пользователей. В новом спецпроекте настройки маршрута включают специальные фильтры, которые экономят время на планирование, учитывают интересы пользователей и предлагают путешествия, в которых каждый сможет открыть для себя что‑то новое».
Артур Евков
Бренд-менеджер BelkaCar
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