Где в России найти чайные плантации, замки и экоферму: автомаршруты от МТС Travel и BelkaCar

Сервис бронирования отелей МТС Travel и каршеринг BelkaCar собрали 12 нетривиальных маршрутов по Петербургу, Сочи, Казани и Калининграду для любителей путешествовать на автомобиле. На сайте проекта любой желающий может с помощью специальных фильтров найти вариант, соответствующий его предпочтениям в отдыхе.
Например, авторы проекта предлагают посетить неожиданные чайные плантации в Сочи, нетуристические места Куршской косы в Калининградской области или обнаружить секретные смотровые площадки Невы. Остальные локации спойлерить не будем — ищите их на сайте проекта.
Любой маршрут можно скачать, чтобы не потерять нужную информацию, если в дороге пропадет интернет. В файле есть рекомендации по отелям с парковками и кафе, а также интересные достопримечательности, которые попадутся на пути.
За бронирование отеля в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани или Калининграде, сделанное через МТС Travel до 30 сентября, сервис подарит 500 рублей на аренду автомобиля в BelkaCar. Промокод придет на почту вместе с подтверждением бронирования.