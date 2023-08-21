Где в России найти чайные плантации, замки и экоферму: автомаршруты от МТС Travel и BelkaCar

«Автотуризм набирает все большую популярность в России — поездка на авто даже в соседний регион может превратиться в мини-отпуск и подарить уникальные впечатления. В этом поможет наш проект с BelkaCar: в нем собраны комфортные отели, где можно отдохнуть после дороги, и необычные достопримечательности, которые обязательно стоит посетить. Например, в одном из наших маршрутов предлагаем прокатиться по самой маленькой железной дороге в России, куда вас вряд ли отвезут с экскурсией»

Анна Тимохина Директор по маркетингу МТС Travel