Минпросвещения поддержало показ роликов о военной спецоперации в школах

Министерство просвещения поддержало инициативу о показе в школах видео о военной спецоперации на территории Украины, сообщает ТАСС. По задумке авторов, они должны вызывать патриотические чувства у школьников.
«Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета „История“, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», — говорится в письме ведомства. Инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.
В министерстве считают, что «формат видеоматериалов в виде живого диалога» с военными можно использовать в рамках занятий «Разговоры о важном» по темам «День спецназа», «День народного единства», «Мы вместе», «Герои нашего времени» и «День защитника Отечества».
Среди других идей Лантратовой, которую поддержало Минпросвещения, — цикл роликов «За что мы сражаемся?». Военные, участвующие в боевых действиях, по задумке цикла, отвечают на вопросы детей и школьников (они выступают в качестве интервьюеров) о целях и своих личных мотивах.
«Разговоры о важном» — цикл классных часов, которые проводятся в российских школах каждый понедельник, начиная с 5 сентября. Перед уроками школьники поднимают российский флаг и исполняют государственный гимн. В рамках «Разговоров о важном» планируется воспитывать у учащихся «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках школьникам с 5-го по 11-й класс будут рассказывать о российской военной операции на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».