Памятник Сталину в Великих Луках освятили. Местная епархия начала проверку

В Великолукской епархии Московского патриархата РПЦ заявили, что проводят служебную проверку. Там отметили, что священники епархии участвовали в данном мероприятии без благословения и согласования с Епархиальным управлением.
«Их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения», — говорится в сообщении.
Восьмиметровый памятник Иосифу Сталину появился напротив проходной великолукского завода «Микрон», где производят стеллажи для торговых и складских помещений. Инициатором установки выступил фонд культурного наследия «Русский витязь».
Место для монумента искали три года: его хотели установить сперва в Подмосковье, затем в Воронеже, но местные власти отказывали. В 2023 году идею поддержало руководство завода «Микрон».
Sota писала, что отец Антоний, который освятил монумент, признал во время церемонии, что в годы правления Сталина убито большое число священников. Зато, по словам Антония, «благодаря этому у нас есть множество новомучеников». На открытии памятника также присутствовала актриса Мария Шукшина, которая в своем выступлении назвала Сталина «богоданным вождем».