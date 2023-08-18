Памятник Сталину в Великих Луках освятили. Местная епархия начала проверку

Sota писала, что отец Антоний, который освятил монумент, признал во время церемонии, что в годы правления Сталина убито большое число священников. Зато, по словам Антония, «благодаря этому у нас есть множество новомучеников». На открытии памятника также присутствовала актриса Мария Шукшина, которая в своем выступлении назвала Сталина «богоданным вождем».