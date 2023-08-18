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Памятник Сталину в Великих Луках освятили. Местная епархия начала проверку

Семён Гудошников
Сегодня в 12:57

Один из священников, который участвовал в открытии памятника Сталину 15 августа в Великих Луках, освятил монумент. Об этом пишет РИА «Новости», еще в день церемонии об участии священнослужителей и освящении памятника сообщала Sota.

В Великолукской епархии Московского патриархата РПЦ заявили, что проводят служебную проверку. Там отметили, что священники епархии участвовали в данном мероприятии без благословения и согласования с Епархиальным управлением.

«Их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения», — говорится в сообщении.

Восьмиметровый памятник Иосифу Сталину появился напротив проходной великолукского завода «Микрон», где производят стеллажи для торговых и складских помещений. Инициатором установки выступил фонд культурного наследия «Русский витязь».

Место для монумента искали три года: его хотели установить сперва в Подмосковье, затем в Воронеже, но местные власти отказывали. В 2023 году идею поддержало руководство завода «Микрон».

Sota писала, что отец Антоний, который освятил монумент, признал во время церемонии, что в годы правления Сталина убито большое число священников. Зато, по словам Антония, «благодаря этому у нас есть множество новомучеников». На открытии памятника также присутствовала актриса Мария Шукшина, которая в своем выступлении назвала Сталина «богоданным вождем».

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РПЦНИИМЭ и Микрон
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Мария Шукшина
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