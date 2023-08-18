Реклама
Новости

Пятый сезон «Фарго» выйдет в ноябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:29

В официальном аккаунте сериала «Фарго» появилась дата выхода пятого сезона. Премьера продолжения шоу состоится 21 ноября.

Действие нового сезона развернется в 2019 году в штатах Миннесота и Северная Дакота. Сюжет будет посвящен двум вопросам: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что, если твоя жена — не твоя жена?».

Пятый сезон расскажет о шерифе Северной Дакоты Рое Тиллмане, который преследует по горячим следам девушку по имени Дороти. Она всего лишь домохозяйка, но с темным прошлым, которое вот-вот настигнет ее.

Главные роли исполняют Джон Хэмм («Малыш на драйве»), Джуно Темпл («Тед Лассо») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»). Над сценарием вновь работал создатель сериала Ноа Хоули.

Сериал «Фарго» основан на одноименном фильме братьев Коэн. Каждый сезон проекта имеет самостоятельную сюжетную линию с действием в Миннесоте и ее окрестностях, а также совершенно новый актерский состав.

расскажите друзьям
люди
Дженнифер ЛиДжон ХэммНоа Хоули
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»