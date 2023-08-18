Пятый сезон «Фарго» выйдет в ноябре

В официальном аккаунте сериала «Фарго» появилась дата выхода пятого сезона. Премьера продолжения шоу состоится 21 ноября.
Действие нового сезона развернется в 2019 году в штатах Миннесота и Северная Дакота. Сюжет будет посвящен двум вопросам: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что, если твоя жена — не твоя жена?».
Пятый сезон расскажет о шерифе Северной Дакоты Рое Тиллмане, который преследует по горячим следам девушку по имени Дороти. Она всего лишь домохозяйка, но с темным прошлым, которое вот-вот настигнет ее.
Главные роли исполняют Джон Хэмм («Малыш на драйве»), Джуно Темпл («Тед Лассо») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»). Над сценарием вновь работал создатель сериала Ноа Хоули.
Сериал «Фарго» основан на одноименном фильме братьев Коэн. Каждый сезон проекта имеет самостоятельную сюжетную линию с действием в Миннесоте и ее окрестностях, а также совершенно новый актерский состав.