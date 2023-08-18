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Ученые из Англии повторят путешествие Чарльза Дарвина почти 200 лет спустя

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:08

Английские ученые повторят путешествие Чарльза Дарвина 192-летней давности. Об этом сообщает Associated Press.

Голландское судно Oosterschelde отплыло от южного побережья Англии для обучения и вдохновления нового поколения естествоиспытателей. Миссия будет длиться два года. За это время будущие ученые изучат открытые Дарвином виды и разработают проекты по их спасению.

Oosterschelde станет плавучей лабораторией в море и порту для около 200 молодых натуралистов и защитников природы со всего мира, которые будут встречаться по пути.

«Это надежда, это будущее, это изменение мира», — сказал руководитель проекта «Дарвин-200» Стюарт МакФерсон. По его мнению, 18–25-летние натуралисты «не позволят животным и растениям упасть с обрыва, ведущего к вымиранию.»

Ботаник и праправнучка ученого Сара Дарвин отметила, что миссия полезна для привлечения внимания к изменениям в окружающей среде. По ее словам, главным наследием Дарвина было признание места человека в природе.

«Стоит ежедневно напоминать себе, что человек и весь остальной живой мир имеют общее происхождение. Дарвин говорил 160 лет назад, что мы связаны со всей природой. Мы не выше ее, мы — ее часть», — сказала она.

27 декабря 1831 года Дарвин отправился на бриге-шлюпе «Бигль» в пятилетнее плавание, в ходе которого обогнул Южную Америку, посетил Австралию и Новую Зеландию.

Результат его путешествия стал известен миру только через 23 года после возвращения, когда в 1859 году вышла книга «Происхождение видов». В ней представлена научная теория, согласно которой популяция эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора.

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