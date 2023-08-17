На Таймс-сквер появился билборд «Освободите Скай Феррейру». Его разместили фанаты певицы

Поклонники американской певицы Скай Феррейры разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке билборд с ее портретом и призывом «Освободите Скай Феррейру». Таким образом они попытались привлечь внимание к тому, что Скай якобы находится «в заложниках» у лейбла Capital Records. Об этом сообщил Rolling Stone.
По мнению фанатов, лейбл блокирует все попытки Феррейры выпускать новую музыку на протяжении уже более чем десяти лет. Второй альбом артистки под названием «Masochism» был анонсирован еще в 2015 году, но так и не увидел свет.
Феррейра прокомментировала предположение поклонников, что релиз откладывается из года в год по вине Capital Records. Она опубликовала видео с билбордом в соцсети Instagram* и написала рядом с ним: «Это правда».
Певица также поблагодарила фанатов за «поддержку и попытки помочь донести до всех, что произошло». Ранее поклонники артистки также создали петицию, призывающую лейбл позволить Феррейре разорвать контракт с ним и выпускать музыку. Под ним подписались более 6 тыс. человек.
«Движению „Освободите Скай Феррейру“ пришлось стать изобретательным, создать постеры, флайеры и сканируемые карточки, чтобы привлечь внимание к проблеме. Это нарастающее внимание может убедить лейбл принять решающие шаги, потенциально включащие предложение ей дальнейшего содействия или освобождение ее от контрактных обязательств», — заявил активист Коди Таларико.
Представители лейбла никак не прокомментировали происходящее. Сама Феррейра же ранее проливала свет на ситуацию в соцсетях. В январе 2023 года она признавалась, что из‑за репутации «сложной» артистки сталкивается со проблемами в релизе треков.
«То, что я „сложная“ или „нервная“, не дает людям права вредить моей карьере или стопорить ее. Я в сложной ситуации и мне приходится быть „сложной“, чтобы справиться с ней. Как я должна защищать свою работу и себя?» — писала она.
Певица заявляла, что ей «не позволено» говорить многое из этого. «Не могу и представить времени за последние семь лет, когда я бы могла просто сконцентрироваться на том, что должна делать, а моя работа была бы презентована так, как я того хочу», — отмечала Феррейра.
Скай подчеркивала, что ей пришлось «фактически пожертвовать каждым аспектом своей жизни», чтобы ее музыкальная карьера вообще продолжалась. «Люди, которые должны были делать свою работу, отказываются помогать мне. Так как же мне не быть „сложной“?» — спрашивала она.
Также в интервью в августе 2022 года Феррейра говорила, что просто не хочет, чтобы ее полностью контролировали. Она отмечала, что сталкивалась в музыкальной индустрии с манипуляциями и сексизмом и с возрастом стала противостоять этому.
Скай Феррейра родилась в Лос-Анджелесе в 1992 году. Ее воспитывала бабушка, которая работала стилистом у Майкла Джексона. С юных лет Скай увлеклась музыкой и приобрела известность, когда ей не было еще и 20 лет. В 2013 году она выпустила свой дебютный и на данный момент единственный альбом «Night Time, My Time».
Вторая пластинка Феррейры должна была выйти в 2015 году. Однако в результате певица представила только пару синглов. Релиз «Masochism» переносился несколько раз, последняя дата выхода альбома была назначена на март 2022 года.
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