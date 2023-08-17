На Таймс-сквер появился билборд «Освободите Скай Феррейру». Его разместили фанаты певицы

Певица заявляла, что ей «не позволено» говорить многое из этого. «Не могу и представить времени за последние семь лет, когда я бы могла просто сконцентрироваться на том, что должна делать, а моя работа была бы презентована так, как я того хочу», — отмечала Феррейра.