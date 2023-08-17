Университет Вильнюса уволил российского библеиста из‑за высказываний в старых научных публикациях

«Естественно, и я тогда находился под влиянием кремлёвской пропаганды, её любимый приемчик: „да, конечно, Сталин был ужасен, но посмотрите на…“ — и в этой статье 2012 г. я это транслировал, увы. И, вероятно, это не единственный пример того, как я это делал, думая, что самостоятельно рассуждаю о тонких и важных материях. А потом пришел 2014 год. А потом 2022. И стало совершенно ясно, куда ведёт эта риторика и как опасно ей поддаваться», — написал Десницкий.