Университет Вильнюса уволил российского библеиста из‑за высказываний в старых научных публикациях

Университет Вильнюса уволил российского профессора-библеиста Андрея Десницкого из‑за высказываний в его старых научных работах. Об этом сообщил портал LRT.
Вуз расторгнет контракт с ученым в августе, заявил декан филологического факультета Миндаугас Кветкаускас. Причиной такого решения станут заявления Десницкого в публикациях, что СССР не оккупировал страны Балтии.
По словам ученого, в 2012 году в статье «Советская Прибалтика: что это было?» он рассуждал, какой термин лучше использовать для описания событий 1940-х годов — «оккупация» или «аннексия». Он выступал за второе понятие.
«Как ни абсурдно это звучит, но танки вошли в Ригу, Таллин и недавно переданный Литве Вильнюс (до сентября 1939 года это был польский город) с полного согласия местных властей. Ни армия, ни население не оказывали ощутимого сопротивления, и многие радостно встречали Красную Армию, видя в ней освободительницу от диктатуры правых националистов», — утверждал Десницкий.
Среди других высказываний российского ученого, возмутивших латвийских граждан, были слова о том, что при Красной армии в странах Балтии «было больше свободы», а к этническим русским там относились как к людям второго сорта.
В своем телеграм-канале профессор заявил, что «в мирное и безоблачное время» он оценивал исторические события в странах Балтии иначе, чем сейчас. Кроме того, более 10 лет назад ему «казалось возможным обсуждать» терминологию и разбирать аргументы «местных коммунистов».
«Если бы писал на эту тему сегодня, я бы ограничился только одним предложением: „Нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права, и что репрессии действительно последовали“. Это там сказано, и я до сих пор так считаю», — подчеркнул ученый.
Десницкий добавил, что важно повторять эту мысль до тех пор, пока «эта простая истина» не станет «очевидной для всех», и только потом «уточнять детали, оттенки и термины». «В России эта истина до сих пор многим не ясна», — считает филолог.
«Естественно, и я тогда находился под влиянием кремлёвской пропаганды, её любимый приемчик: „да, конечно, Сталин был ужасен, но посмотрите на…“ — и в этой статье 2012 г. я это транслировал, увы. И, вероятно, это не единственный пример того, как я это делал, думая, что самостоятельно рассуждаю о тонких и важных материях. А потом пришел 2014 год. А потом 2022. И стало совершенно ясно, куда ведёт эта риторика и как опасно ей поддаваться», — написал Десницкий.
Ученый заявил, что его мнение об истории стран Балтии изменилось уже по прибытии в Литву. В Вильнюсе Десницкий работал осени 2022 года научным сотрудником и преподавателем русской литературы.
«Если ждать от людей изменений, стоит признать за ними возможность и право меняться. В сухом остатке: об этой статье я искренне сожалею и приношу свои извинения тем, кто готов их принять», — добавил он.
Андрей Десницкий работал с 1994 года в Институте востоковедения РАН. Он присоединился к открытому письму ученых и научных журналистов против военной операции России на территории Украины. По данным СМИ, до 2014 года ученый высказывался за присоединение Крыма к России на основе референдума.