Питер Динклейдж изменяет Энн Хэтэуэй в трейлере комедии «Иди ко мне, детка»

«Я пребывала в нем где‑то около года, и это было похоже на клаустрофобию, что‑то вроде экзистенциального ужаса. Я волонтерила в женском приюте в Ирландии, и это каким‑то образом помогло мне и привело к „Персональному ускорению“. Возможно, потому что я обращала внимание на других людей вместо того, чтобы находиться внутри своей головы. Я также помню, как мой отец проходил через агонию в попытках найти объект или персонажа и проникнуть в него», — заявила Миллер.