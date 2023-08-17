Питер Динклейдж изменяет Энн Хэтэуэй в трейлере комедии «Иди ко мне, детка»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер комедии «Иди ко мне, детка», в которой снялись Питер Динклейдж («Игра престолов», «Сирано») и Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada», «Дневники принцессы»).
Актеры сыграли пару, в браке которой давно угасла страсть. Супруги занимаются сексом по расписанию, жена-психолог всерьез увлечена уборкой, а муж-композитор находится в творческом кризисе — он никак не может написать новую оперу.
Сроки сдачи партитуры подходят к концу, и тогда героиня Хэтэуэй буквально выставляет возлюбленного на улицу, чтобы тот отыскал вдохновение. Прогулка на пару с собакой приводит музыканта на лодку странной женщины.
Незнакомка, роль которой исполнила Мариса Томей («Рестлер», «Мой кузен Винни») оказывается полной противоположностью жены композитора. Она признается, что была арестована за сталкинг и лежала в клинике, а затем соблазняет героя.
«Не могу поверить, что это действительно произошло. В смысле это ведь она соблазнила меня, верно? Она — ведьма!» — заявляет персонаж Динклейджа своему псу в трейлере картины.
Эксцентричная любовница вдохновляет композитора на создание оперы — и неожиданно приходит на премьеру постановки. «Я так злилась на тебя, а оказалось, я — твоя муза. Я никогда не оставлю тебя», — говорит она удивленному маэстро.
И, судя по всему, выполняет свое обещание, начиная повсюду преследовать музыканта, совсем не желающего превращать спонтанную интрижку во что‑то более серьезное.
Фильм выйдет в кинотеатрах 29 сентября. В актерский состав картины войдут Эван Эллисон, Харлоу Джейн, Джоанна Кулиз и Брайан д’Арси Джеймс. Автором ленты выступает Ребекка Миллер, дочь драматурга и лауреата Пулитцеровской премии за пьесу «Смерть коммивояжера» Артура Миллера.
Режиссер рассказала, что идея картины появилась после того, как ее сын начал учиться на композитора и открыл для нее мир оперы, в том числе — современной. Также кинематографистку вдохновил опыт собственного творческого кризиса.
«Я пребывала в нем где‑то около года, и это было похоже на клаустрофобию, что‑то вроде экзистенциального ужаса. Я волонтерила в женском приюте в Ирландии, и это каким‑то образом помогло мне и привело к „Персональному ускорению“. Возможно, потому что я обращала внимание на других людей вместо того, чтобы находиться внутри своей головы. Я также помню, как мой отец проходил через агонию в попытках найти объект или персонажа и проникнуть в него», — заявила Миллер.