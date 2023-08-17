Биомеханоиды из речи Нарышкина стали героями мемов. Кто они такие?

Высказывание главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о биомеханоидах, якобы расплодившихся в Европе, вызвало шквал мемов. Пользователи представляют, как, по мнению Нарышкина, выглядит типичный европейский житель, и пытаются понять, откуда чиновник узнал об этих существах.
С резонансной речью глава СВР выступил 15 августа на Московской конференции по международной безопасности. Он заявил, что здоровому человеку страшно ездить в Европу из‑за расплодившихся там извращений, а в пример привел трансперсон и биомеханоидов.
«Человек создан по образу и подобию Божьему. А западники стремятся подменить его всякими трансгендерами и биомеханоидами», — начал речь Нарышкин.
«Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество разного рода извращений там расплодилось», — продолжил он.
Согласно словарю «Академик», биомеханоид — это биомеханическая форма жизни, которая встречается в фантастической литературе. В отличие от классических киборгов, у биомеханоидов механические компоненты не имплантированы, а органически встроены в организм. Такие существа обычно создаются комбинацией генной инженерии с нанотехнологиями и способны к размножению и росту.
Картины с биомеханоидами рисовал Ганс Рудольф Гигер — представитель фантастического реализма, наиболее известный своей дизайнерской работой для фильма «Чужой». В одной из работ Гигера биомеханоиды предстают в виде жутких младенцев, вместо рук у которых автоматы, а вместо нижней части — замысловатый механизм.
Биомеханоиды также встречаются в видеоиграх Half-Life 2 и франшизе Serious Sam. В последней эти существа изображаются как огромные мозги с пастью пираньи, двумя большими пушками вместо рук и металлическими лапами.
Неясно, о каких именно биомеханоидах говорил Нарышкин. Но если он не увлекался творчеством Гигера и не играл в Serious Sam, то он мог встретить этот термин и в других источниках — например, в российской прессе начала 90-х, которая была помешана на всем фантастическом и сверхъестественном.
Как бы то ни было, некоторые жители западных стран, по мнению Нарышкина, заметно отличаются от обычных людей. Юзеры попытались представить, как глава СВР видит типичного европейца или американца.
Некоторые юзеры узнали в биомеханодиах себя — и ничуть не стыдятся этого. Кто‑то даже поменял соответствующим образом никнейм.
Журналист Илья Шепелин решил называть биомеханоидом своего кота.
Некоторых пользователей высказывание Нарышкина вдохновило на стихи.
Впрочем, слова главы СВР породили и серьезные размышления. Антрополог Александра Архипова* считает, что его высказывание — часть общей тенденции, которая заключается в возвращении российской элиты к этноцентрической картине мира. Такие взгляды предполагают, что ты и твое племя находятся в середине мира и соответствуют норме, а все остальные выходят за ее рамки, поясняет ученая в своем телеграм-канале.
Этноцентрический взгляд на мир был свойственен, в частности, древним грекам — они думали, что окружавшие их народы варвары, за которыми обитают и вовсе чудища, а также средневековым испанцам, считавшим, что на периферии мира живут моноподы — существа с одной ногой, которой они укрываются от жаркого солнца.
Архипова также ссылается на исследование 2016 года, в котором говорится о специфичности российской гомофобии. Так, в России ориентация, отличающаяся от гетеросексуальной, зачастую считается не изначальным свойством «наших людей», а результатом преднамеренного «заражения» со стороны Запада, к примеру, через кино и сериалы.