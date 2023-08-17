Биомеханоиды из речи Нарышкина стали героями мемов. Кто они такие?

Неясно, о каких именно биомеханоидах говорил Нарышкин. Но если он не увлекался творчеством Гигера и не играл в Serious Sam, то он мог встретить этот термин и в других источниках — например, в российской прессе начала 90-х, которая была помешана на всем фантастическом и сверхъестественном.