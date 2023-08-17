Надкусить горячий хлеб по пути домой: ролик в стиле Миядзаки заставит вас ностальгировать по детству

Дмитрий Алексеев, автор телеграм-канала Ai Filmmaker, изучающий использование нейросетей в кинопроизводстве, недавно услышал оркестровый кавер на песню своей юности — трек группы «Многоточие» «В жизни так бывает». «Первое, о чем я подумал, — это будто музыка из аниме-фильмов Миядзаки», — рассказал он «Афише Daily». У него сложилось впечатление, что автор кавера вдохновлялся творчеством Дзё Хисаиси — одного из самых известных японских композиторов, который написал музыку к большинству работ Хаяо Миядзаки и Такеши Китано.
«Так и появилась идея скрестить эстетику воспоминаний детства с визуалом добрых и теплых фильмов дедушки Миядзаки», — раскрывает задумку ИИ-интузиаст в своем телеграм-канале. Он обратился к своему другу, художнику Сергею Козлову, с которым много лет «вынашивает планы по созданию анимационных фильмов». Вместе они месяц трудились над созданием минутного ролика «Childhood Memories» в стиле cтудии Ghibli. Как Дмитрий Алексеев объяснил «Афише Daily», они старались подобрать «наиболее яркие и понятные большинству сцены из детства».
Герои получившегося анимационного ролика близки всем, чье детство прошло в конце девяностых и начале нулевых в странах Восточной Европы. Они смотрят мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» на кассетном проигрывателе, прыгают в резиновых сапогах по лужам во дворе между панельных домов, откусывают горбушку горячего хлеба, пока несут его домой. Авторы видео уделили внимание деталям, которые вызывают яркие воспоминания: на газовой плите свистит чайник, по спальне в лучах солнца летает пыль, на стене висит ковер, на тумбочке от входящего звонка трясется телефон с диском, к разрисованной дачной остановке подъезжает ржавый автобус.
Благодаря коллаборации ИИ-специалиста и художника, персонажи то оживают в результате классической покадровой анимации, то переносятся из культовых фильмов при помощи ротоскопа на нейросети Runwayml.
Пересматривая ролик, комментаторы ностальгируют по прошлому: «Я пропела всю песню и сразу увидела картинки из детства», — утверждает одна из пользовательниц соцсетей, другие добавляют, что проект — «крутой микс человека и машины», потому что «ручная анимация превратила это все в волшебство». Работу оценили даже знаменитости: «Меня так тронуло! И картинка, и до боли знакомая музыка, и потрясающий стиль Миядзаки», — пишет Айза.