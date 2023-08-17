Реклама
Новости

Надкусить горячий хлеб по пути домой: ролик в стиле Миядзаки заставит вас ностальгировать по детству

Анна Красюк
Сегодня в 18:54

Дмитрий Алексеев, автор телеграм-канала Ai Filmmaker, изучающий использование нейросетей в кинопроизводстве, недавно услышал оркестровый кавер на песню своей юности — трек группы «Многоточие» «В жизни так бывает». «Первое, о чем я подумал, — это будто музыка из аниме-фильмов Миядзаки», — рассказал он «Афише Daily». У него сложилось впечатление, что автор кавера вдохновлялся творчеством Дзё Хисаиси — одного из самых известных японских композиторов, который написал музыку к большинству работ Хаяо Миядзаки и Такеши Китано.

«Так и появилась идея скрестить эстетику воспоминаний детства с визуалом добрых и теплых фильмов дедушки Миядзаки», — раскрывает задумку ИИ-интузиаст в своем телеграм-канале. Он обратился к своему другу, художнику Сергею Козлову, с которым много лет «вынашивает планы по созданию анимационных фильмов». Вместе они месяц трудились над созданием минутного ролика «Childhood Memories» в стиле cтудии Ghibli. Как Дмитрий Алексеев объяснил «Афише Daily», они старались подобрать «наиболее яркие и понятные большинству сцены из детства».

Герои получившегося анимационного ролика близки всем, чье детство прошло в конце девяностых и начале нулевых в странах Восточной Европы. Они смотрят мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» на кассетном проигрывателе, прыгают в резиновых сапогах по лужам во дворе между панельных домов, откусывают горбушку горячего хлеба, пока несут его домой. Авторы видео уделили внимание деталям, которые вызывают яркие воспоминания: на газовой плите свистит чайник, по спальне в лучах солнца летает пыль, на стене висит ковер, на тумбочке от входящего звонка трясется телефон с диском, к разрисованной дачной остановке подъезжает ржавый автобус.

Благодаря коллаборации ИИ-специалиста и художника, персонажи то оживают в результате классической покадровой анимации, то переносятся из культовых фильмов при помощи ротоскопа на нейросети Runwayml.

Пересматривая ролик, комментаторы ностальгируют по прошлому: «Я пропела всю песню и сразу увидела картинки из детства», — утверждает одна из пользовательниц соцсетей, другие добавляют, что проект — «крутой микс человека и машины», потому что «ручная анимация превратила это все в волшебство». Работу оценили даже знаменитости: «Меня так тронуло! И картинка, и до боли знакомая музыка, и потрясающий стиль Миядзаки», — пишет Айза.

Подробности по теме
Угадайте песню по картинке, которую сгенерила нейросеть «Шедеврум»
расскажите друзьям
люди
Такеши КитаноДмитрий АлексеевХаяо МиядзакиСергей Козлов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»