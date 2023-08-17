Надкусить горячий хлеб по пути домой: ролик в стиле Миядзаки заставит вас ностальгировать по детству

Герои получившегося анимационного ролика близки всем, чье детство прошло в конце девяностых и начале нулевых в странах Восточной Европы. Они смотрят мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» на кассетном проигрывателе, прыгают в резиновых сапогах по лужам во дворе между панельных домов, откусывают горбушку горячего хлеба, пока несут его домой. Авторы видео уделили внимание деталям, которые вызывают яркие воспоминания: на газовой плите свистит чайник, по спальне в лучах солнца летает пыль, на стене висит ковер, на тумбочке от входящего звонка трясется телефон с диском, к разрисованной дачной остановке подъезжает ржавый автобус.