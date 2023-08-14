Милли Бобби Браун выпустит парфюм «Wildly Me», посвященный взрослению

Британская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела» и фильму «Энола Холмс», выпустит парфюм «Wildly Me». Об этом сообщил WWD.
Аромат появится в продаже 22 августа. Он будет посвящен взрослению. По словам Браун, родители никогда не разрешали ей использовать парфюм, когда она была девочкой. Поэтому актриса исследует свои предпочтения в ароматах только сейчас.
«У меня на самом деле нет духов, которые бы мне особенно нравились и к которым меня бы тянуло, так что создание таких и поиск моего аромата были настоящим путешествием», — прокомментировала Браун.
Она заявила, что создание парфюма кажется ей новым шагом в ее собственном взрослении и становлении. «Аромат — это что‑то очень женское», — пояснила 19-летняя артистка, запустившая собственный бьюти-бренд Florence by Mills в 2019 году.
«Я правда хотела создать аромат, который передавал бы тот момент, когда девочки превращаются из подростков во взрослых девушек. Получился свежий цветочный аромат», — сказала актриса.
Браун разработала «Wildly Me» при участии парфюмерного дома Givvaudan. Духи будут выпущены во флаконе, фактура которого напоминают замерзшее стекло. Его украсит фиолетовый логотип. Купить аромат можно будет за 24 или 65 долларов.
Парфюм будет содержать ноты бергамота, шалфея, фиалки, пурпурного ириса, цветущей глицинии и лаванды. Этот аромат, как считает Браун, «ощущается как ностальгический, аутентичный и реальный» и напоминает запах человека.