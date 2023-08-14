Реклама
Новости

93-летняя американка посетила все 63 нацпарка США — в том числе на Аляске и Американском Самоа

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:32

93-летняя американка по имени Джой посетила за последние несколько лет все 63 национальных парка США , в том числе те, которые расположены на Аляске и в Американском Самоа. Об этом написали на портале Yahoo! News.

Женщина начала активно путешествовать, когда ей было уже более 80 лет. Это случилось благодаря внуку Джой Брэду. Когда тот узнал, что его бабушка никогда не была в горах, он твердо решил исправить ситуацию.

Брэд поехал вместе с 85-летней на тот момент Джой в национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, находящийся на границе штатов Северная Каролина и Теннеси. Там женщина наконец смогла подняться на горную вершину.

После этого Брэд и Джой задумали посетить все нацпарки страны. За прошедшие семь лет они преодолели более 50 тыс. миль и добрались до столь отдаленных мест как Гавайи и Виргинские острова.

1 из 4
2 из 4
3 из 4
4 из 4

Изначально внук и бабушка жили в палатках прямо в природных заповедниках. Теперь же они начали останавливаться в отелях. Брэд и Джой не просто посещают достопримечательности, но и решаются на настоящие приключения.

«Мне приходится постоянно щипать себя, когда я вижу, как моя бабушка отправляется в поход за Полярный круг или сплавляется по реке, преодолевая на скорости пороги 3-го уровня сложности, в возрасте 91 года», — говорил Брэд.

Сама Джой заявляет, что любит сплавы. Они напоминают ей американские горки. Женщина с радостью делится впечатлениями от поездок. Она рассказывала, что как они с внуком видели кита на островах у побережья Калифорнии, а также чуть не оказались под копытами лося.

1 из 4
2 из 4
3 из 4
4 из 4

По словам Брэда и Джой, совместные путешествия очень сблизили их. Брэд смог узнать больше об истории своей семьи, а еще научился заботиться о своем психологическом здоровье.

Молодой человек испытывал чрезмерный стресс во время учебы в ветеринарном университете. Время на природе помогло ему справляться с ментальными сложностями и беречь себя.

После поездки в Американское Самоа Брэд и Джой решили, какой будет их следующая цель. Они намерены посетить все семь континентов. Первое путешествие на пути к этой цели пара уже совершила: в июле Брэд и Джой отправились в Африку.

1 из 4
2 из 4
3 из 4
4 из 4
расскажите друзьям
теги
Yahoo
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»