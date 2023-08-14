Женщина начала активно путешествовать, когда ей было уже более 80 лет. Это случилось благодаря внуку Джой Брэду. Когда тот узнал, что его бабушка никогда не была в горах, он твердо решил исправить ситуацию.
Брэд поехал вместе с 85-летней на тот момент Джой в национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, находящийся на границе штатов Северная Каролина и Теннеси. Там женщина наконец смогла подняться на горную вершину.
После этого Брэд и Джой задумали посетить все нацпарки страны. За прошедшие семь лет они преодолели более 50 тыс. миль и добрались до столь отдаленных мест как Гавайи и Виргинские острова.
Изначально внук и бабушка жили в палатках прямо в природных заповедниках. Теперь же они начали останавливаться в отелях. Брэд и Джой не просто посещают достопримечательности, но и решаются на настоящие приключения.
«Мне приходится постоянно щипать себя, когда я вижу, как моя бабушка отправляется в поход за Полярный круг или сплавляется по реке, преодолевая на скорости пороги 3-го уровня сложности, в возрасте 91 года», — говорил Брэд.
Сама Джой заявляет, что любит сплавы. Они напоминают ей американские горки. Женщина с радостью делится впечатлениями от поездок. Она рассказывала, что как они с внуком видели кита на островах у побережья Калифорнии, а также чуть не оказались под копытами лося.
По словам Брэда и Джой, совместные путешествия очень сблизили их. Брэд смог узнать больше об истории своей семьи, а еще научился заботиться о своем психологическом здоровье.
Молодой человек испытывал чрезмерный стресс во время учебы в ветеринарном университете. Время на природе помогло ему справляться с ментальными сложностями и беречь себя.
После поездки в Американское Самоа Брэд и Джой решили, какой будет их следующая цель. Они намерены посетить все семь континентов. Первое путешествие на пути к этой цели пара уже совершила: в июле Брэд и Джой отправились в Африку.