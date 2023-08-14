Сама Джой заявляет, что любит сплавы. Они напоминают ей американские горки. Женщина с радостью делится впечатлениями от поездок. Она рассказывала, что как они с внуком видели кита на островах у побережья Калифорнии, а также чуть не оказались под копытами лося.